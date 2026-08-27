U STANU NARKOTICI I PIŠTOLJ: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za trgovinu drogom i nelegalno oružje
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su K. O. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su oko 2.200 grama amfetamina, oko 600 grama marihuane, oko 47 grama kokaina, pištolj, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao kokain osamnaestogodišnjem Novosađaninu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Preporučujemo
MISTERIJA SMRTI BRAĆE TURAKA: Ubili se skokom u Tamiš, u džepovima imali na hiljade evra
26. 08. 2026. u 16:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Poskok se uvija, sprema se da napadne: Bosanac zatekao otrovnicu u plasteniku, zabeležio JEZIV snimak (Video)
SAMIR Saldić iz okoline Gradačca u Bosni i Hercegovini pošao je juče u večernjim satima do plastenika na svom imanju kako bi ubrao malo paradajza.
26. 08. 2026. u 13:29
Komentari (0)