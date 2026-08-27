Hapšenja i istraga

U STANU NARKOTICI I PIŠTOLJ: U Novom Sadu uhapšen osumnjičeni za trgovinu drogom i nelegalno oružje

Ljiljana Preradović

27. 08. 2026. u 15:14

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su K. O. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

У СТАНУ НАРКОТИЦИ И ПИШТОЉ: У Новом Саду ухапшен осумњичени за трговину дрогом и нелегално оружје

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su oko 2.200 grama amfetamina, oko 600 grama marihuane, oko 47 grama kokaina, pištolj, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Takođe, sumnja se da je on prethodno prodao kokain osamnaestogodišnjem Novosađaninu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.


 

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