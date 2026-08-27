Nesreće

VOZAČU KAMIONA ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Posle nesreće kod Kljajićeva u kojoj su poginula dva radnika, oglasilo se OJT u Somboru

Ljiljana Preradović

27. 08. 2026. u 12:54

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VOZAČU kamiona S.Đ. (36) osumnjičenom za saobraćajnu nesreću kod Kljajićeva., određeno je zadržavanje do 48 sati.

ВОЗАЧУ КАМИОНА ОДРЕЂЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ: После несреће код Кљајићева у којој су погинула два радника, огласило се ОЈТ у Сомбору

Foto: V. Mitrić

Osnovno javno tužilaštvo u Somboru,  saopštilo je da je danas oko 7.10 časova na državnom putu Kljajićevo – Sivac, dogodila saobraćajna nesreća  u kojoj su poginula dva lica K.M. (1990)  i A.B. (1964), radnici „ Vojput  “ DOO Subotica.

Na licu mesta, kako se navodi u saopštenju spomborskog Osnovnog javnog tužilaštva,  izvršen je uviđaj od strane dežurnog javnog tužioca i preduzete su sve radnje radi prikupljanja dokaza. Osumnjičenom S.Đ. (1996) koji je upravljao teretnim vozilom po odobrenju ovog tužilaštva određeno je  zadržavanje do 48 časova, isti će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, biti saslušan pred javnim tužiocem. Nakon saslušanja, tužilaštvo će odlučiti o daljem toku postupka, nakon čega će javnost  biti blagovremeno obaveštena.

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