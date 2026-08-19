Društvo

RUSKI IL-76 OD SUTRA U BORBI SA VATRENOM STIHIJOM Čaušić: Iljušin ide u pomoć u Deliblatsku peščaru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2026. u 22:30 >> 22:35

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MINISTARSTVO unutrašnjih poslova potvrdilo je da je ruski avion Iljušin Ministarstva za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije (MČS), koji će biti angažovan na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, sleteo večeras na Aerodrom -“Konstantin Veliki“ u Nišu.

РУСКИ ИЛ-76 ОД СУТРА У БОРБИ СА ВАТРЕНОМ СТИХИЈОМ Чаушић: Иљушин иде у помоћ у Делиблатску пешчару

Foto: MUP

Avion je dočekao pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Srbiji.

Čaušić je istakao da, u trenucima kada se naši vatrogasci-spasioci danima bore sa vatrom u izuzetno teškim uslovima, svaka dodatna pomoć znači više snage na terenu i veću sigurnost za građane i izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji na pomoći.

Foto: Фото: МУП

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-Naše kolege u Evropi suočavaju se sa brojnim požarima usled izuzetno toplog i sušnog perioda koji je zahvatio ogromnu teritoriju Evrope. Imajući u vidu da u okviru Mehanizma civilne zaštite EU ne postoje raspoloživi protivpožarni avioni ovog kapaciteta, pristigao ruski avion će značajno ojačati naše kapacitete u borbi protiv požara u Deliblatskoj peščari, rekao je Čaušić.

Od sutra će Iljušin biti uključen u operacije gašenja požara u Deliblatskoj peščari, u koordinaciji sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Avion može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, što ga čini jednim od najmoćnijih operativnih aviona za gašenje požara. Na velikim požarištima, poput Deliblatske peščare, njegova uloga je da u kratkom vremenu pokrije širok zahvaćeni prostor i omogući vatrogascima na zemlji da lakše stave vatru pod kontrolu.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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