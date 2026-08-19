Nesreće

BUKNUO NOVI POŽAR U SRBIJI: Vatra na obroncima Troglava zahvatila oko dva hektara šume

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 08. 2026. u 19:30

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POŽAR na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale u mestu Maglič zahvatio je oko dva hektara šume crnog bora, izjavio je Milan Nestorović iz "Srbijašuma".

БУКНУО НОВИ ПОЖАР У СРБИЈИ: Ватра на обронцима Троглава захватила око два хектара шуме

Foto: RT HN

Naveo je da je požar uglavnom prizemni, s tim što povremeno zahvata i stabla četinara, prenosi RTS.

Na terenu su vatrogasci spasioci, radnici "Srbijašuma", članovi DVD "Padobranac" iz Bogutovca i meštani tog sela.

Buldožer "Srbijašuma" probija protivpožarni pojas kako se požar ne bi proširio, istakao je Nestorović.

Dodao je da domaćinstva u blizini u zaseoku Tršljiče nisu ugrožena i u njima trenutno nema nikoga.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

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