BUKNUO NOVI POŽAR U SRBIJI: Vatra na obroncima Troglava zahvatila oko dva hektara šume

POŽAR na obroncima Troglava iznad Ibarske magistrale u mestu Maglič zahvatio je oko dva hektara šume crnog bora, izjavio je Milan Nestorović iz "Srbijašuma".

Foto: RT HN

Naveo je da je požar uglavnom prizemni, s tim što povremeno zahvata i stabla četinara, prenosi RTS.

Na terenu su vatrogasci spasioci, radnici "Srbijašuma", članovi DVD "Padobranac" iz Bogutovca i meštani tog sela.

Buldožer "Srbijašuma" probija protivpožarni pojas kako se požar ne bi proširio, istakao je Nestorović.

Dodao je da domaćinstva u blizini u zaseoku Tršljiče nisu ugrožena i u njima trenutno nema nikoga.

Tanjug

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