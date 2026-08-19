RAZORNA EKSPLOZIJA U VELIKOJ MOŠTANICI: Udar srušio celu kuću, čovek zapomaže ispod ruševina
NEZAPAMĆENA drama odigrala se danas oko 17.50 časova u Velikoj Moštanici, kada je, kako se sumnja, usled snažne eksplozije došlo do potpunog urušavanja porodične kuće.
Do nesreće je došlo u kući starije gradnje, površine oko 40 kvadratnih metara. U trenutku eksplozije, objekat nije mogao da izdrži silinu udara, nakon čega je konstrukcija popustila i kuća se urušila.
Odmah po primljenoj dojavi, na lice mesta upućene su vatrogasno-spasilačke ekipe iz VSJ Železnik. Kada su spasioci stigli na teren, zatekli su stravičan prizor – objekat je bio potpuno devastiran.
Prema poslednjim informacijama Telegrafa sa lica mesta, jedna osoba se nalazi zarobljena ispod ruševina, a vatrogasci-spasioci trenutno ulažu nadljudske napore kako bi uspeli da dođu do nje i izvuku je na sigurno.
Intervencija je u toku, a ceo kraj je u pripravnosti dok traje trka sa vremenom.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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