UBICA KOJI JE PUCAO U CELU PORODICU KOD BABUŠNICE PRIZNAO SVE: Pokazao mesto na kom je odbacio pištolj
MUŠKARAC S.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Kako saznajemo, on je u razgovoru sa policijom priznao zločin i pokazao je pištolj koji je bacio.
Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je zadržavanje S.M. (49), a na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo.
- Osumnjičeni je u razgovoru priznao izvršenje dela i pokazao mesto na kom je odbacio pištolj gde je i pronađen. Danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu - kaže izvor.
Podsetimo, otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidince.
Žrtve ubijene u dvorištu kuće kod Babušnice
Kako mediji saznaju,oni su ubijeni u dvorištu porodične kuće.
Prilikom poziva policiji, žena i majka žrtava je navela da je smrtonosne povrede naneo izvesni S.M.
- Policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom - navodi se u saopštenju.
Izvršen je uviđaj na licu mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.
(Blic)
Preporučujemo
MUŠKARAC TEŠKO POVREĐEN: Saobraćajna nezgoda u Beogradu
15. 11. 2025. u 09:33
DETALjI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD ČENEJA: Policajac sleteo sa puta
14. 11. 2025. u 21:11
AUTOBUS SE ZALETEO U STANICU: Više ljudi poginulo u centru Stokholma
14. 11. 2025. u 17:07
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)