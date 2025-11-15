UBICA KOJI JE PUCAO U CELU PORODICU KOD BABUŠNICE PRIZNAO SVE: Pokazao mesto na kom je odbacio pištolj

MUŠKARAC S.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Kako saznajemo, on je u razgovoru sa policijom priznao zločin i pokazao je pištolj koji je bacio.

Foto: N. Skenderija/MUP

Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo je zadržavanje S.M. (49), a na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo.

- Osumnjičeni je u razgovoru priznao izvršenje dela i pokazao mesto na kom je odbacio pištolj gde je i pronađen. Danas će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu - kaže izvor.

Podsetimo, otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidince.

Žrtve ubijene u dvorištu kuće kod Babušnice

Kako mediji saznaju,oni su ubijeni u dvorištu porodične kuće.

Prilikom poziva policiji, žena i majka žrtava je navela da je smrtonosne povrede naneo izvesni S.M.

- Policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom - navodi se u saopštenju.

Izvršen je uviđaj na licu mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu.

(Blic)