Hapšenja i istraga

SA NANOGVICOM: Određen kućni pritvor vozaču kombija u kojem su bili mladi džudisti Partizana

Ljiljana Preradović

03. 11. 2025. u 09:20

OSNOVNI sud u Novom Sadu odredio je kućni pritvor S. S, vozaču kombija, koji je sleteo s puta i upao u kanal 29. oktobra, kada je poginuo maloletnik (16), a još sedam maloletnika je povređeno.

СА НАНОГВИЦОМ: Одређен кућни притвор возачу комбија у којем су били млади џудисти Партизана

FOTO:Lj.P.

Rešenjem sudije za prethodni postupak od dana 2.1 novembra 2025.godine, odbijen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da se prema osumnjičenom S.S.(43) iz Smederevske Palanke odredi pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 Krivičnog zakonika u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika odredi pritvor te mu je određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, iz razloga propisanih članom 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv u ovom krivičnom postupku.

Po navedenom rešenju određena mera ima trajati do 31.01.2026.godine i na isto stranke imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.

Četrdesetrogodišnji trener džudo Kluba Partizan u Beogradu, prethodno je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu, koje je predložilo da mu se odredi pritvor.

Podsećamo saobraćajna nesreća za koju se sumnjiči S.S. dogodila se 29. oktobra oko 3.30 sati na auto-putu Novi Sad-Beograd, nedaleko od naplatne rampe, kada je kombi koji je prevozio mlade sportiste, sleteo sa puta, probio ogradu i prevrnuo se u kanal. U toj nesreći poginuo je 16-godišnji L.P., dok je njegov brat blizanac i još šestoro malih džudista povređeno. Mladi džudisti vraćali su se sa međunarodnog takmičenja i kampa u Azerbejdžanu.

Istraga koju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom sadu, trebalo bi da odgovori šta je uzrok ove nesreće, a prema nekim pretpostavkama, ne isključuje se mogućnost da je krivac umor vozača, s obzirom na to da je dugo vremena proveo u putovanju. Novosadska policija je posle nesreće saopštila da je alkotestiranjem utvrđeno da  vozač kombija nije bio od dejstvom alkohola.

U toj nesreći i sam  S.S. je povređen i nekoliko dana je bio hospitalizovan u Urgentnom centru UKCV u Novom Sadu.

