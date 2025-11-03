SA NANOGVICOM: Određen kućni pritvor vozaču kombija u kojem su bili mladi džudisti Partizana
OSNOVNI sud u Novom Sadu odredio je kućni pritvor S. S, vozaču kombija, koji je sleteo s puta i upao u kanal 29. oktobra, kada je poginuo maloletnik (16), a još sedam maloletnika je povređeno.
Rešenjem sudije za prethodni postupak od dana 2.1 novembra 2025.godine, odbijen je predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu da se prema osumnjičenom S.S.(43) iz Smederevske Palanke odredi pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297 stav 4 Krivičnog zakonika u vezi člana 289 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika odredi pritvor te mu je određena mera zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, iz razloga propisanih članom 211 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju na osnovanu bojazan da će okrivljeni boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo za koje je osnovano sumnjiv u ovom krivičnom postupku.
Po navedenom rešenju određena mera ima trajati do 31.01.2026.godine i na isto stranke imaju pravo žalbe krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Novom Sadu.
Četrdesetrogodišnji trener džudo Kluba Partizan u Beogradu, prethodno je saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu, koje je predložilo da mu se odredi pritvor.
Podsećamo saobraćajna nesreća za koju se sumnjiči S.S. dogodila se 29. oktobra oko 3.30 sati na auto-putu Novi Sad-Beograd, nedaleko od naplatne rampe, kada je kombi koji je prevozio mlade sportiste, sleteo sa puta, probio ogradu i prevrnuo se u kanal. U toj nesreći poginuo je 16-godišnji L.P., dok je njegov brat blizanac i još šestoro malih džudista povređeno. Mladi džudisti vraćali su se sa međunarodnog takmičenja i kampa u Azerbejdžanu.
Istraga koju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom sadu, trebalo bi da odgovori šta je uzrok ove nesreće, a prema nekim pretpostavkama, ne isključuje se mogućnost da je krivac umor vozača, s obzirom na to da je dugo vremena proveo u putovanju. Novosadska policija je posle nesreće saopštila da je alkotestiranjem utvrđeno da vozač kombija nije bio od dejstvom alkohola.
U toj nesreći i sam S.S. je povređen i nekoliko dana je bio hospitalizovan u Urgentnom centru UKCV u Novom Sadu.
.
Preporučujemo
MESTO NESREĆE KOD NOVOG SADA: Kombi sa mladim džudistima sleteo sa puta (VIDEO)
29. 10. 2025. u 09:39
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)