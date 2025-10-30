STAN PUN NARKOTIKA: Subotička policija uhapsila trojicu osumnjičenih za trgovinu drogom
POLICIJA u Subotici uhapsila je B. B. (20) iz Subotice, R. A. (26) i M. Đ. (24) iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa stana, koji su osumnjičeni koristili u blizini centra Subotice, policija je pronašla oko 1,5 kilograma bele praškaste materije nalik na kokain, oko 2,8 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagicu, aparat za vakumiranje, kao i veću količinu novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
