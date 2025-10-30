STAN PUN NARKOTIKA: Subotička policija uhapsila trojicu osumnjičenih za trgovinu drogom

POLICIJA u Subotici uhapsila je B. B. (20) iz Subotice, R. A. (26) i M. Đ. (24) iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

FOTO: PUSU

Prilikom pretresa stana, koji su osumnjičeni koristili u blizini centra Subotice, policija je pronašla oko 1,5 kilograma bele praškaste materije nalik na kokain, oko 2,8 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, digitalnu vagicu, aparat za vakumiranje, kao i veću količinu novca za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

