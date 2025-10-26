OBA MLADIĆA U STABILNOM STANJU: Čačani izbodeni nakon tuče
Mladići starosti 19 i 20 godina koji su zadobili ubodne rane tokom tuče koja se dogodila jutros nešto nakon ponoći, a koji se nalaze u čačanskoj Opštoj bolnici, stabilnog su opšteg stanja, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove.
- Oba pacijenta su stabilnih vitalnih parametara. Prvi na odeljenju hirurgije radi daljeg lečenja i praćenja. Drugi pacijent posle operativnog lečenja, stabilnog je stanja i nalazi se u jedinici intenzivne nege - navodi se u saopštenju.
Mladići su ubodne rane zadobili u fizičkom obračunu koji se odigrao u Ulici Bate Jankovića u širem centru Čacka.
Preporučujemo
IZBODENA DVOJICA MLADIĆA U ČAČKU: Jedan životno ugrožen
26. 10. 2025. u 11:44
KAD NESTANE ŠKOLA, NESTANE I SELO: U manjim sredinama sve više praznih đačkih klupa
23. 10. 2025. u 15:00
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)