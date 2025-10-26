Hapšenja i istraga

OBA MLADIĆA U STABILNOM STANJU: Čačani izbodeni nakon tuče

Танјуг

26. 10. 2025. u 20:48

Mladići starosti 19 i 20 godina koji su zadobili ubodne rane tokom tuče koja se dogodila jutros nešto nakon ponoći, a koji se nalaze u čačanskoj Opštoj bolnici, stabilnog su opšteg stanja, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove.

ОБА МЛАДИЋА У СТАБИЛНОМ СТАЊУ: Чачани избодени након туче

Unsplash

- Oba pacijenta su stabilnih vitalnih parametara. Prvi na odeljenju hirurgije radi daljeg lečenja i praćenja. Drugi pacijent posle operativnog lečenja, stabilnog je stanja i nalazi se u jedinici intenzivne nege - navodi se u saopštenju.

Mladići su ubodne rane zadobili u fizičkom obračunu koji se odigrao u Ulici Bate Jankovića u širem centru Čacka.

