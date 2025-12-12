IGOKEA NE IGRA DOBRO U POSLEDNJE VREME: Split je ostvario samo dve pobede
KOŠARKAŠI Splita će u desetom kolu ABA lige ugostiti Igokeu.
Izabranici Nenada Stefanovića su vezali tri poraza u dva takmičenja i forma im nije na zavidnom nivou.
U prethodnom kolu su očekivano poraženi na svom terenu, savladao ih je Dubai rezultatom 74:88.
Brin Tajri je sa 15 poena bio najefikasnji u svom timu, dok ga je pratio Boriša Simanić sa 13.
Igokea je u dosadašnjem delu takmičenja upisala četiri pobede, dok su Splićani samo dva puta stigli do trijumfa.
Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.
NAŠ TIP: -169,5 (kvota 1,90)
