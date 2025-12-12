TIP ostali sportovi

IGOKEA NE IGRA DOBRO U POSLEDNJE VREME: Split je ostvario samo dve pobede

Marko Milosavljević

12. 12. 2025. u 09:25

KOŠARKAŠI Splita će u desetom kolu ABA lige ugostiti Igokeu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Nenada Stefanovića su vezali tri poraza u dva takmičenja i forma im nije na zavidnom nivou.

U prethodnom kolu su očekivano poraženi na svom terenu, savladao ih je Dubai rezultatom 74:88.

Brin Tajri je sa 15 poena bio najefikasnji u svom timu, dok ga je pratio Boriša Simanić sa 13.

Igokea je u dosadašnjem delu takmičenja upisala četiri pobede, dok su Splićani samo dva puta stigli do trijumfa.

Verujemo da granica poena u ovom duelu neće biti prebačena.

NAŠ TIP: -169,5 (kvota 1,90)

