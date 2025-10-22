HOROR U PREŠEVU: Grupa maloletnika ucenjivala maloletne učenice u Preševu, deleći nage fotografije, a od jedne iznuđivali i seks

Policija u Preševu i Vranju stražuje i proverava šokonatne navode o nezapamćenom ucenjivanju, zlostavljanju i iznuđuvanju seksa među maloletnicima u Preševu. Za sada su izjave policiji dale dve maloletnice, a među osumnjičenima su maloletnici uzrasta od 14 do 16 godina.

Foto: J.S.

Prema našim saznanjima policajcu zaduženom za bezbednost dece u školama u Preševu obratio se jedan od roditelja za pomoć ispričavši mu priču od koje i sam policijski službenik bio šokiran, te odmah slučaj prijavio nadležnima koji će se u narednom periodu baviti navodima o do sada nezapamćenom vršnjačkom nasilju među maloletnicima, gde za sada izvesno postoje dve žrtve ucena.

Otac je ispričao da njegovu maloletnu ćerku, učenicu prve godine srednje škole ucenjuju vršnjaci objavljujući njene nage fotografije na društvenim mrežama. Kako nam je ispričao izvor iz policije devojka je policiji ispričala da je sve počelo pre oko dve godine kada je bila učenica sedmog razreda i kada je započela naivnu prepisku putem društvenih mreža sa jednim maloletnikom iz okoline Preševa. Nakon kraćeg perioda razmenjivanja poruka stigla je prva ucena. Devojci je maloletnik tražio golu fotografiju, te joj zapretio da ako ne pošalje on će je kidnapovati i odvesti u neku napuštenu kuću, te silovati. Nakon premišljanja devojka je iz straha poslala fotografiju, te tako počinje njena agonija o kojoj se na kraju poverila roditeljima.

Kada se upisivala u srednju školu počinje novi vid nasilja jer mladić kome je poslalala fotografiju pohađa ovu školu. Obraćao joj se više navrata uvredljivim rečenicama pred prijateljima, a ona vrlo često uplakana odlazila iz škole. Zatim su on i njegov prijatelj takođe maloletnik otvorili više lažnih naloga na mreži snep čet i njene nage fotografije slali učenicima škole – priča naš izvor.

Istog dana na osnovu prve prijave saslušava se još jedna učenica prve godine koja je u policiji ispričala da se početkom 2024. godine upoznala sa jednim maloletnikom, ispostavilo se da je u pitanju isti momak te da je on od nje tražio da se skine gola i uključi kameru tokom video poziva, te da će u suprotnom obavestiti njene roditelje o njihovoj prepisci. Devojka je pristala i nakon završenog razgovora putem četa stigao joj je video pa joj je ubrzo postalo jasno da je snimio njihov razgovor. U martu iste godine, javio se prijatelj momka sa kojim se dopisivala i tražio da se zajedno svi nađu kod gradskog stadiona. Ako ne izađe oni su zapretili da će doći kod nje kući. Ona je došla kod stadiona i ušla u objekat u izgradnji fudbalskog kluba gde je videla da dvojica momaka u rukama drže noževe. Oni su zatražili da se skine gola i obojica sa njom imali seksualne odnose. Zatim su došla još dvojica i nastavili da zlostavljaju devojku. Neko je sve to snimio telefonom i zapretili joj da ne priča nikome šta se dogodilo. Od marta prošle godine, do maja ove godine devojka je više puta zbog ucene pristajala na seksualne odnose sa grupom momaka.

Ovaj slučaj je još uvek u fazi istrage. O svemu je pored nadležnih u policiji obaveštena i Školska uprava i Centar za socijalni rad u ovom gradu. Kontaktirali smo Više javno tužilaštvo u Vranju gde nam je potvrđeno da je dežurnom tužiocu prijavljen dogašaj koji se zbio u ranijem periodu. Nadležno tužilaštvo je izdalo nalog policiji za preduzimanje konkretnih dokaznih radnji.

Ocu oduzeto oružje

Ocu jedne od devojaka policija je oduzela oruje koje je imao u legalnom posedu. Zbog okolnosti svi strahuju u ovom malom mestu da mogu eskalirati sukobi među porodicama žrtava i osumnjičenih maloletnika.

Postupak

Pred Višim sudom u Vranju u toku je postupak protiv maloletnika koji su svije školske drugarice i jednu profesorku montirale na nagim telima i to delili mrežama. Ovaj slučaj čiji se epilog očekuje takođe je uznemirijo javnost.