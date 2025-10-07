OTKRIVENO KO JE RAZNET U EKSPLOZIJI U KOSVOSKOJ ULICI: Državljanin Severne Makedonije i nije bio kriminalac
UTVRĐENO da je u eksploziji paklene napreve u stanu u centru Beograda nastradao Martin S. (21)
U eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici nastradao je državljanin Makedonije Martinu S. (21), koji prema nezvaničnim informacijama nije imao kriminalni dosije, prenose mediji.
- Utvrđen je identitet stradalog u eksploziji u Kosovskoj ulici. Reč je o makedonskom državljaninu Martin S. (21) , koji je navodno u Severnoj Makedoniji bio maneken - potvrdio je izvor za medije.
Podsetimo, muškarac je stradao u eksploziji naprave, za koju se sumnja da je pripremana za likvidaciju muškarca sa kriminalnim dosijeom, koji se vezuje i za navijačke grupe.
Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu, uhapšen je Filip V. iz Beograda koji se sumnjiči da je dan pre eksplozije predao bombu manekenu iz Makedonije.
(Kurir)
Uskoro opširnije
