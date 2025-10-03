Hapšenja i istraga

PRETRESI I HAPŠENJA NA VIŠE LOKACIJA U BEOGRADU: Velika akcija u toku, evo ko je na meti

V.N.

03. 10. 2025. u 17:44

U BEOGRADU je u toku velika akcija pripadnika Uprave kriminalističke policije i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na čijem su udaru navijači bliski „Principima“ Veljka Belivuka i grupe „Anti Romi“ Lazara Marinkovića Lucifera, prenose mediji.

ПРЕТРЕСИ И ХАПШЕЊА НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА У БЕОГРАДУ: Велика акција у току, ево ко је на мети

Foto: Novosti

Pretresi na više lokacija u Višnjičkoj banji, ali i širom prestonice, su u toku.

Podsetimo, Marinković je uhapšen pre dva dana, pošto se sumnjiči da je učestvovao u vatrenom obračunu u jednom kafiću u Višnjičkoj banji. U pucnjavi je, podsetimo, ranjeno petoro ljudi, a jedna žena koja se slučajno zatekla u lokalu je ubijena.

(Kurir)

