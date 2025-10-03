Hapšenja i istraga

U KUĆI NAĐEN AMFETAMIN, MARIHUANA I VAGA ZA PRECIZNO MERENJE: Uhapšena M.Ž. (40) iz okoline Žablja osumnjičen za trgovinbu drogom

Ljiljana Preradović

03. 10. 2025. u 13:27

NOVOSADSSKA policija uhapsila je M. Ž. (40) iz okoline Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Pretresom kuće u Petrovaradinu, u kojoj osumnjičena neprijavljeno boravi, policija je pronašla amfetamin, marihuanu i vagu za precizno merenje.

M. Ž. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena višem javnom tužiocu u Novom Sadu.


 

