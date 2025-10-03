U KUĆI NAĐEN AMFETAMIN, MARIHUANA I VAGA ZA PRECIZNO MERENJE: Uhapšena M.Ž. (40) iz okoline Žablja osumnjičen za trgovinbu drogom
NOVOSADSSKA policija uhapsila je M. Ž. (40) iz okoline Žablja, zbog postojanja osnova sumnje da je učinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom kuće u Petrovaradinu, u kojoj osumnjičena neprijavljeno boravi, policija je pronašla amfetamin, marihuanu i vagu za precizno merenje.
M. Ž. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti privedena višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
