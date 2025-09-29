BACIO SVINJSKU GLAVU SA JEZIVOM PORUKOM: Uhapšeni u koordinisanoj akciji BIA osumnjičeni su za seriju vandalskih napada u Parizu

U KOORDINISANOJ akciji smederevske policije i BIA uhapšeno je 11 osoba sa područja Velike Plane i Beograda, osumnjičenih za seriju vandalskih napada u Parizu od aprila do septembra ove godine.

Foto: Printscreen/Foto: Printscreen/Youtube/TF1 INFO

Osumnjičeni su, između ostalog, zelenom bojom obeležili Muzej Holokausta, više sinagoga i jedan jevrejski restoran, lepili nalepnice sa uvredljivim i genocidnim sadržajem, a jedan od njih je čak ostavio svinjsku glavu ispred džamije, izazvavši šok i bes lokalne zajednice.

Istraga ukazuje da njihovo delovanje nije bilo ograničeno samo na Pariz – povezani su i sa incidentom u Berlinu, gde su postavili betonske konstrukcije sa uvredljivim porukama u blizini Brandenburške kapije.

Prema izveštajima, najmanje devet svinjskih glava otkriveno je početkom septembra pred džamijama u pariskom regionu. Snimci nadzornih kamera prikazuju muškarca sa kapuljačom kako u gluvo doba noći ostavlja glave, dok je isti čovek zabeležen na najmanje sedam kamera u različitim lokacijama.

Pariska policija je saopštila da su svinjske glave postavili strani državljani koji su odmah napustili Francusku, sa jasnom namerom da izazovu nemire.

Farmer iz Normandije opisao je kako su dve osobe kupile desetak svinjskih glava i istakao da je vozilo imalo srpske tablice.

Kako je objavio MUP Srbije, uhapšeni su osumnjičeni za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasnu i drugu diskriminaciju i špijunažu. Takođe, postoji sumnja da je osumnjičeni M.G., koji je u bekstvu, organizovao i obučavao grupu srpskih državljana po instrukcijama strane obaveštajne službe.

(Alo)

