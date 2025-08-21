U KUĆI DRŽAO AUTOMATSKI PIŠTOLJ , PUŠKU I MUNICIJU: Uhapšen G.I. (67) iz okoline Žablja, osumnjičen za nelegalno oružje
POLICIJA u Žablju uhapsila je G.I. (67) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Pretresom kuće osumnjičenog, policija je pronašla nelegalno oružje, odnosno automatski pištolj i automatsku pušku, kao i 769 komada municije.
G. I. je legalno posedovao i pištolj, jednu vazdušnu i tri lovačke puške koje su mu, takođe, oduzete.
Njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
