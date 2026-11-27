MAKRON OČARAN RUSIJOM: Postali su glavni izvoznici, a to nas jako pogađa
RUSIJA je postala glavni izvoznik žitarica i poljoprivrednih proizvoda, što je štetno za Francusku, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.
O tome piše Clash Report.
Prema Makronu, Pariz je izgubio pristup tržištima u Rusiji, Severnoj Africi i drugim regionima zbog geopolitičkih tenzija.
- Uzmimo Rusiju: pre samo nekoliko godina, oni su bili naši klijenti. Klimatske promene su dovele do toga da sada imaju dve žetve godišnje. Postali su glavni izvoznici, a to nas jako pogađa - rekao je francuski predsednik.
Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin obećao da će se pozabaviti niskim cenama žitarica u otkupu.
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