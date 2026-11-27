NA Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 1,56 miliona dinara, a indeksi su bili u minusu, navodi se u berzanskom izveštaju.

Foto: Profimedija/Panthermedia/GRAZVYDAS

Belex15 je u minusu 0,1 odsto, a Belexline je 0,15 odsto. Dobitnika danas nije bilo.

Na listi gubitnika našao se "Tehnopromet" iz Beograda sa padom cene od 13,04 odsto i akcijama koje su vredele 200 dinara na zatvaranju.

Sledi "Goša FOM" iz Smederevske Palanke sa padom cene od 7,59 odsto i akcijama koje su vredele 1.200 dinara na zatvaranju.

Najviše se trgovalo akcijama kompanije "Goša FOM" iz Smederevske Palanke sa akcijama koje su na kraju trgovanja vredele 757.331 dinara.

Na drugom mestu su akcije niškog "Phillip Morris Operations" sa prometom od 275.500 dinara.

(BizPortal)