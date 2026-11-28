DESETAK godina nakon velikog talasa iseljavanja Hrvata u Nemačku migracijski trend se preokrenuo. Podaci nemačkog statističkog zavoda (Destatis) pokazuju da se od početka januara do kraja septembra ove godine u Nemačku doselilo 7012 hrvatskih državljana, dok ih je zemlju napustilo 16.955.

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Ali pomniji pogled na statistiku pokazuje da razlog nije toliko masovan povratak Hrvata iz Nemačke koliko činjenica da ih sve manje onamo odlazi.

Destatis beleži da se u Nemačku pandemijske 2021. godine doselilo 28.457 hrvatskih državljana, a prošle godine samo 11.352. Istovremeno se broj hrvatskih državljana koji napuštaju Nemačku već godinama kreće između 22.000 i 25.000.

Dakle, negativan migracijski saldo povećava se prvenstveno zato što Nemačka privlači sve manje novih hrvatskih doseljenika.

"Zaustavljen veliki emigracijski talas iz Hrvatske"

- Čim se pojavi ekonomska kriza i egzistencijalna neizvesnost, ljudi koji nisu trajno iseljeni se vraćaju. Evropska unija više ne treba toliko radne snage, jer evropska ekonomija trenutano uglavnom nije posebno prosperitetna. To su normalne i očekivane fluktuacije. U svakom slučaju, očigledno je zaustavljen veliki imigracijski talas iz Hrvatske - rekao je akademik i stručnjak za demografiju Anđelko Akrap.

Ali ko su zapravo ljudi koji danas napuštaju Nemačku? Vraćaju li se u Hrvatsku radno aktivni ljudi i porodice s decom koje su emigrirale nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ili ponajpre pripadnici starijih generacija iseljenika nakon odlaska u penziju?

I koliko ih umesto povratka u Hrvatsku bira život u nekoj trećoj zemlji?

- Prema Evrostatovim podacima za 2024. godinu, od ukupnoga broja hrvatskih državljana koji su napustili Nemačku, njih gotovo 80 odsto bilo je u starosti od 15 do 64 godine. Oko desetak posto bile su osobe u dobi od 65 i više godina, a još toliko deca mlađa od 15 godina - rekla je docent na Hrvatskim studijima Monika Balija Vincek.

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Bilo bi preuranjeno zaključiti da se svih gotovo 17.000 hrvatskih državljana koji su ove godine napustili Nemačku vratilo u Hrvatsku. Iako i hrvatski podaci potvrđuju da se migracijski trend preokrenuo, Državni zavod za statistiku (DžS) beleži znatno drukčije brojke od nemačkog Destatisa.

Razlike u metodologiji nemačke i hrvatske statistike

Na primer, prema nemačkoj statistici, prošle godine iz Nemačke u Hrvatsku su se preselile 20.504 osobe, nezavisno od državljanstva, dok je hrvatska statistika evidentirala samo 9.628 doseljenih iz Nemačke, od kojih su 8.334 hrvatska državljanina

Deo tih razlika proizlazi iz različite metodologije. Nemačka statistika evidentira prijave i odjave boravka bez obzira na njegovo trajanje, dok hrvatska statistika, koja se temelji na podacima MUP, obuhvata osobe koje menjaju državu stanovanja na najmanje godinu dana.

Dakle, hrvatski državljanin koji svake godine odlazi na višemesečni rad u Nemačku i potom se vraća može se redovno pojavljivati u nemačkoj, ali ne i u hrvatskoj statistici.

Deo hrvatskih građana godinama živi i radi u Nemačkoj, a da nikada nije odjavio prebivalište niti prijavio privremeni odlazak u inostranstvo hrvatskom MUP. Kada se takve osobe vrate u Hrvatsku, moguće je da njihov povratak uopšte ne bude administrativno evidentiran.

- S obzirom na to da nemačka statistika evidentira odlaske hrvatskih državljana bez obzira na zemlju odredišta, ne možemo izračunati koliko se njih vratilo u Hrvatsku, a koliko ih je otišlo u druge zemlje. Isto tako, među spomenutih 8.334 doseljenih hrvatskih državljana mogu biti i osobe koje su se u Hrvatsku doselile prvi put, dakle nije nužno reč o 8.334 povratnika - objašnjava docent Balija Vincek.

Odlazak iz Nemačke ne znači nužno i povratak u Hrvatsku

Deo hrvatskih državljana verovatno se iz Nemačke seli u Austriju, Švajcarsku, Bosnu i Hercegovinu ili druge zemlje. Posebno treba uzeti u obzir hrvatske državljane poreklom iz BiH koji su s hrvatskim dokumentima otišli da rade u Nemačku, ali nikada nisu živeli u Hrvatskoj.

Njihov povratak u BiH evidentira se kao odlazak hrvatskih državljana iz Nemačke.

Demograf i profesor Tado Jurić u svojoj analizi za Večernji list upozorava da sve veći broj odlazaka hrvatskih državljana iz Nemačke ne znači nužno masovni povratak u domovinu.

On tvrdi da dve trećine povratnika ne završava u Hrvatskoj nego nakon Nemačke nastavlja život u drugim evropskim zemljama.

Istovremeno se smanjuje broj novih iseljenika iz Hrvatske, uglavnom zbog iscrpljenog migracijskog potencijala. Prema njegovu mišljenju, završilo je razdoblje masovnog jednosmernog iseljavanja i počinje razdoblje višesmjernih migracija.

"Ne radi se o starim gastarbajterskim generacijama"

- Iz Evrostatovih podataka za 2024. može se naslutiti da među hrvatskim državljanima koji poslednjih godina napuštaju Nemačku ne prevladavaju stare gastarbajterske generacije. Prema rezultatima nedavnog anketnog istraživanja na više od 600 hrvatskih državljana u Bavarskoj i Baden-Württembergu, među ispitanicima koji su već poduzimali korake prema povratku u Hrvatsku, njih gotovo 70 odsto doselilo se u Nemačku 2014. ili posle - ističe docent Monika Balija Vincek.

Zanimljiv uvid u razloge povratka Hrvata iz Nemačke pruža i istraživanje Balije Vincek objavljeno 2023. godine u Hrvatskom geografskom glasniku. Obuhvata devetero povratnika starosti od 28 do 41 godine, koji su u Nemačkoj proveli između dve i šest godina.

"Otišao sam u Nemačku zbog kredita. I opet ću ako bude trebalo"

Osmoro ih je još pre odlaska iz Hrvatske planiralo povratak, a petoro se vratilo nakon što su ostvarili cilj zbog kojeg su se iselili - prikupili dovoljno novca za kupnju nekretnine, otplatu kredita ili pokretanje vlastitog posla.

Preostalo četvoro kao glavne razloge povratka navelo je privrženost obitelji i prijateljima u Hrvatskoj, nezadovoljstvo životom u Nemačkoj i poteškoće s uklapanjem u tamošnje društvo.

Posebno je zanimljivo da osmoro od devetoro ispitanih nije isključilo mogućnost ponovnog odlaska u inostranstvo ako ih na to prisile ekonomske prilike u Hrvatskoj.

Iako je reč o malom i nereprezentativnom uzorku, istraživanje upozorava na probleme sa stambenom politikom, nesigurnošću zaposlenja i životnim standardom u Hrvatskoj, ali i na činjenicu da povratak iseljenika ne mora nužno biti trajan.

- U razgovorima koje sam vodila s povratnicima iz Nemačke neki su spominjali da bi zbog potencijalnih nepovoljnih prilika na tržištu rada i nezadovoljavajućega životnog standarda u Hrvatskoj ponovno razmotrili odlazak, a novija istraživanja takođe ističu poteškoće pri povratku ili nakon povratka. Znamo, dakle, da je za neke novi odlazak i dalje mogućnost, ali zasad nemamo podatke o tome koliko ih zaista ponovno ode - rekla je Balija Vincek.

Ili kako je to objasnio jedan od ispitanika u istraživanju, tada 41-godišnjak, koji se vratio i otvorio firmu u Hrvatskoj: "Otišao sam u Nemačku zbog otplate kredita, pa ako se ponovno dogodi isto, sigurno idem opet napolje".

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