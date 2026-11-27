RIBA je pred početak Božićnog posta i sezonu posnih slava ponovo u centru pažnje potrošača, ali kupovina ove namirnice ove godine predstavlja osetniji izdatak za kućni budžet.

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Cene se znatno razlikuju u zavisnosti od vrste, mesta kupovine i stepena obrade, a posebno je primetno poskupljenje šarana, koji tradicionalno beleži najveću potražnju u ovom delu godine.

Dok se pojedine vrste slatkovodne ribe na ribnjacima mogu naći i za nekoliko stotina dinara po kilogramu, u ribarnicama, trgovinskim lancima i na pijacama cene su osetno više. Dodatni trošak nastaje kada se kupuje očišćena, isečena ili već termički obrađena riba.

Šaran najtraženiji, ali i znatno skuplji

Šaran je i ove godine jedan od glavnih izbora za posnu trpezu. Njegova cena viša je u odnosu na prošlu godinu, a razlike u cenovnicima između prodajnih mesta postale su posebno izražene.

Na pojedinim ribnjacima kilogram šarana prodaje se za oko 620 dinara, dok se u trgovinskim lancima cena uglavnom kreće od približno 600 do 1.000 dinara, u zavisnosti od pakovanja, obrade i akcijskih ponuda. Prosečna cena u većim trgovinskim lancima, prema cenovnicima krajem novembra, prelazi 1.100 dinara kada se uračunaju različiti proizvodi od šarana.

Na pijacama je kilogram šarana početkom novembra najčešće koštao od 750 do 900 dinara, dok se očišćeni šaran u pojedinim beogradskim ribarnicama prodaje i za oko 1.250 dinara. Posebno su skuplji kotleti i šnicle, jer se na njihovu cenu odražavaju čišćenje, sečenje i dodatna priprema.

Koja riba je trenutno povoljnija?

Potrošači koji žele da prođu jeftinije imaju na raspolaganju više alternativa. Među pristupačnijim vrstama slatkovodne ribe izdvajaju se tolstolobik i amur.

Prema cenama zabeleženim početkom novembra na pojedinim ribnjacima, kilogram tolstolobika košta oko 350 dinara, dok se amur kreće oko 450 dinara. Som se prodaje za približno 850 dinara, dok smuđ dostiže oko 1.100 dinara po kilogramu.

Sveža kalifornijska pastrmka u maloprodaji se početkom novembra kretala oko 700 dinara, ali je na pojedinim beogradskim prodajnim mestima krajem meseca premašila 1.000 dinara po kilogramu.

Kada je reč o morskoj ribi, smrznuti oslić ostaje jedan od najdostupnijih izbora. Za kilogram je potrebno izdvojiti približno od 450 do 680 dinara, u zavisnosti od toga da li se kupuje cela riba, očišćena ili u drugom pakovanju.

Losos, orada i brancin u znatno skupljoj kategoriji

Za kupce koji biraju skuplje vrste ribe, trošak je znatno veći. Filet lososa u maloprodaji dostiže oko 2.890 dinara po kilogramu, dok se sveža očišćena orada i brancin u pojedinim trgovinskim lancima prodaju za približno 2.500 do 2.600 dinara.

Još veći izdatak predstavlja kupovina već pripremljene ribe. Kilogram pečenog lososa može da dostigne i do 5.500 dinara, dok se grilovane lignje prodaju za oko 5.100 dinara po kilogramu. Zbog toga razlika između pripreme obroka kod kuće i kupovine gotovog proizvoda može biti veoma velika.

Zašto riba poskupljuje?

Na rast cena domaće slatkovodne ribe utiče više faktora, među kojima su troškovi proizvodnje, hrane za ribu, električne energije i goriva.

Ovogodišnju proizvodnju dodatno su otežali visoke temperature, suša i manjak vode u ribnjacima. Održavanje odgovarajućih uslova za opstanak ribe tokom toplih meseci zahtevalo je intenzivniji rad pumpi i veću potrošnju struje, što se preliva i na krajnju cenu za potrošače.

Domaće ribarstvo suočava se i sa dugoročnim strukturnim izazovima, dok značajan deo ponude na tržištu Srbije čini uvoz. Posebno je izražena zavisnost od uvozne morske ribe i ribljih proizvoda, dok domaći ribnjaci imaju ključnu ulogu u snabdevanju tržišta šaranom i drugim slatkovodnim vrstama.

Sve veća potražnja za zamrznutom i konzervisanom ribom

Pored sveže ribe, važno mesto na tržištu zauzimaju zamrznuti proizvodi, riblji fileti i konzervisana riba. Zamrznuti asortiman potrošačima omogućava duže čuvanje i lakše planiranje kupovine, a ovaj segment beleži rast potražnje. Posebno su zastupljeni riblji miksevi, oslić i losos, dok su među morskim plodovima najtraženije lignje i gambori.

Konzervirana riba takođe zadržava stabilno mesto u potrošačkoj korpi. Tunjevina i sardine čine najveći deo ovog segmenta, a njihova prodaja u velikoj meri zavisi od akcijskih ponuda i cena u trgovinskim lancima.

Pred početak Božićnog posta i uoči Nikoljdana očekuje se pojačana potražnja za ribom, što ovaj period čini jednim od najvažnijih za promet u toku godine. Potrošačima se zato savetuje da uporede cene na više prodajnih mesta i obrate pažnju na to da li kupuju ribu u celom komadu, očišćenu, zamrznutu ili već pripremljenu, jer razlika u konačnom računu može biti značajna.

(BizPortal)