NBS OBJAVILA NOVE BROJKE: Evo šta se dešava sa kursom evra
DINAR je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 107,1426.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 5,6 odsto, dok je od početka godine slabiji za 6,7 odsto.
(Alo)
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