Svestan je trener crno-belih problema koje tim ima

Foto: Printskrin Youtube/ FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana u okviru 17. kola Superlige Srbije sutra od 18.30 časova na stadionu u Humskoj dočekuju ekipu Radničkog iz Niša. Uoči ovog duela, medijima se obratio šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević, koji je izuzetno iskreno i bez zadrške govorio o teškoj situaciji u klubu, poslednjim porazima, problemu u igri, ali i planovima za zimski prelazni rok.

Na samom početku konferencije, Stanojević se osvrnuo na rivala i zdravstveni bilten ekipe.

– Igramo utakmicu protiv Radničkog iz Niša s kojim smo već igrali u skorije vreme. Poznajemo se dobro, upoznao sam ih i oni su upoznali nas. Imamo tri utakmice vrlo važne u nizu za nas, a prva naredna je najvažnija, naravno. Što se tiče igračkog kadra, svi su spremni osim Traorea, koji nije ni bio spreman kad sam ja došao, tako da su ostali igrači svi u potpunosti spremni i videćemo danas na koji način ćemo izaći u sutrašnju utakmicu – poručio je Stanojević.

Na pitanje koliko su poslednja dva rezultata (Mačva i IMT) opteretila tim, trener Partizana nije krio koliko mu je teško pao ovakav rasplet.

– Ne znam za ekipu, ali mene su opteretila mnogo. Svima nama u klubu upaljen je crveni alarm u stvari od prvog dana otkad sam ja došao. Stalno smo na sastancima, stalno tražimo rešenja, pričamo o situaciji koju imamo. Za mene je smak sveta poraz u te dve utakmice, pogotovo prva od Mačve. Ako znate, ne znam da li sam imao 80 utakmica kod kuće uključujući kup i prvenstvo i Mačva mi je treći poraz od tih 80, tako da sam ja to izuzetno teško podneo – istakao je Stanojević i dodao:

– Ali kažem, došao sam u delikatnom trenutku, preuzimam odgovornost za tu vrstu poraza jer bez obzira na bilo koje okolnosti, ne možete da izgubite kod kuće od Mačve i da onako loše uđete u utakmicu protiv IMT-a prvih pola sata. Jasno nam je svima, crveni alarm je kod nas, uticalo je dosta. Videćemo reakciju sutra i pokazati da li smo na pravom putu.

Stanojević se dotakao i emotivnih reakcija stručnog štaba, kao i Radosava Raće Petrovića.

– Naravno da razgovaramo po ceo dan, svaki dan. Svi ljudi koji su tu oko mene su izuzetno emotivni. To ste videli na utakmici protiv Mačve, gde je klupa izuzetno emotivno reagovala, čak u nekom trenutku i nepristojno. Pokušali smo i pričali na tu temu da probamo emocije da sklonimo sa strane i uspeli smo to protiv IMT-a. Radimo na svim stvarima, radimo da budemo bolji u svakom trenutku, sastančimo, vanredna je situacija.

Trener crno-belih objasnio je zašto još uvek ne želi da iznosi konačnu dijagnozu problema, iako mu je slika u velikoj meri jasna, te se osvrnuo i na realizaciju u napadu.

– Ja otprilike imam jasnu sliku. Da bih bio maksimalno profesionalan, sačekaćemo još ove tri utakmice. Svaka utakmica i svaki trening donose nešto novo da bismo definitivnu sliku doneli. Ja lično vidim gde je problem, znam gde je problem, pričamo na tu temu, pričali smo, ali da sačekamo ove tri utakmice pa onda da analiziramo sve – počev od mene, šta sam ja doneo kao trener koji je došao da proba za kratko vreme da promeni neke stvari, pa počev od igrača, da li su ispoljavali ono što smo mi tražili, koliko mogu to da urade i na kraju šta je potrebno za bolje sutra – rekao je Stanojević.

On je priznao da problemi nisu samo defanzivne prirode:

– Problemi su kompleksni, to je ono što ćemo pričati u nekom trenutku. Ako na primer imate ogroman posed lopte i protiv Mačve imate oko 40 ulazaka u 16 metara i isto toliko centaršuteva i ne iskoristite ih, a drugo poluvreme igrate odlično, stvarno ne mogu da kažem, pa isto to imate a ne stvorite nijednu ozbiljnu šansu – znači da imate problem u napadu. Nije samo u odbrani, međutim uz sav taj stres i sve te situacije dešava vam se da iz tog straha, iz ne znam kog i razumljivog nekog razloga, iz jedne šanse primate po dva gola. Videli ste da ni IMT nije imao nekih šansi, a bogami nismo ni mi baš bili opasni, iako smo 60 minuta bili dominantni. Slažem se, imamo problema i imam sve jasniju i jasniju sliku, ali da sačekamo ove tri utakmice da bih mogao jasno da vam kažem šta je tačno problem.

Upitan da li vidi bilo kakav igrački napredak u prethodnih nekoliko nedelja i kako gleda na poverenje uprave, Stanojević je bio brutalan i samokritičan.

– Vidim naravno da je ekipa napredovala... mislim, neumesno je reći da je napredovala, ali vidim da su se neki igrači podigli i imaju bolji učinak, kao Čumić koji je postigao tri gola i ima dve asistencije. Mislim da nam protivnik stvara manje šansi, da smo kompaktniji, da ulazimo više u 16 metara, ali smo bezopasni. Minimalan je to napredak, pogotovo rezultatski. Na tabeli smo se minimalno podigli, ali je stvarno zastrašujuće da smo na 10. mestu. Tu nema nikakvih opravdanja ni u čemu, jer stvarno je nenormalna ova situacija – naglasio je trener Partizana.

Ipak, ističe da veruje u sebe i svoj rad:

– Ja prvenstveno verujem u sebe iz razloga što sam to prošao dosta puta. Svako što se tiče struke treba da snosi odgovornost, mislim da je trener najodgovorniji bez obzira na to da li je imao vremena ili nije. Drago mi je da u klubu veruju, zato su me i doveli, da probamo ovu izuzetno delikatnu situaciju da rešimo. Moramo da budemo svesni da smo bili u zoni ispadanja kad sam ja došao i da je rezultatski teška situacija. Hajde prvo da vidimo šta će biti ove tri utakmice, pa da pričamo i o mom učinku. Partizan je jedna svetinja iznad svih nas, tako da prvo želim da vidimo šta sam ja uradio, pa ćemo onda pričati o budućnosti.

Za kraj, Stanojević je otkrio kako vidi predstojeći zimski prelazni rok i rekonstrukciju tima.

– Teško je sve to, naravno, s obzirom i na strategiju kluba koja hoće da istraje u svim ovim stvarima. Teško je, ali mislim da ekipi ne treba 10 igrača. Ja vrlo jasno znam šta nam treba. Ako niko ne odlazi, potrebna su tri igrača, maksimum četiri. Potreban je i moj rad – što je rekao direktor, imao sam više utakmica nego treninga, potreban je moj rad da mogu sebe da iskažem. Mislim da imamo određeni kvalitet, mislim da nam trebaju tri igrača na određenim pozicijama, da pogodite sa pojačanjima i da možemo da preokrenemo situaciju, verujem u to. Ali kažem, dajte da sačekamo prvo ove utakmice da vidimo šta ćemo uraditi, kako ćemo igrati i da definitivno kažemo, mada sam sada na 90 odsto jasnoće šta nam je potrebno – zaključio je Aleksandar Stanojević.