Sveci se vratili na pobedničku stazu, ali sada im dolazi lider
Sautempton će na stadionu „Sent Meris“ ugostiti vodeći Midlzbro u derbiju 18. kola engleskog Čempionšipa.
Domaćin zauzima šesto mesto sa 27 bodova, pet manje od predstojećeg rivala. Sautempton je na poslednjih pet prvenstvenih utakmica zabeležio tri pobede, remi i poraz, uz gol-razliku 10:5.
Posle neuspeha protiv Prestona (0:1), vratio se na pobednički kolosek trijumfom nad Derbijem (2:0).
Midlzbro je u istom periodu ostvario identičan bodovni učinak, ali je uz deset postignutih golova primio samo tri. Na tri od poslednjih pet utakmica sačuvao je mrežu, a sa prosekom od dva postignuta gola po prvenstvenom meču predstavlja ozbiljnu pretnju odbrani domaćina.
Midlzbro je neporažen u regularnom delu poslednjih pet međusobnih susreta, u kojima je zabeležio dve pobede i tri remija. Poslednji duel, odigran u maju, Sautempton je dobio tek posle produžetaka. Lider Čempionšipa ima dovoljno kvaliteta da i ovoga puta izbegne poraz.
NAŠ TIP: H2 (kvota 1,40)
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