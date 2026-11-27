Sautempton će na stadionu „Sent Meris“ ugostiti vodeći Midlzbro u derbiju 18. kola engleskog Čempionšipa.

Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

Domaćin zauzima šesto mesto sa 27 bodova, pet manje od predstojećeg rivala. Sautempton je na poslednjih pet prvenstvenih utakmica zabeležio tri pobede, remi i poraz, uz gol-razliku 10:5.

Posle neuspeha protiv Prestona (0:1), vratio se na pobednički kolosek trijumfom nad Derbijem (2:0).

Midlzbro je u istom periodu ostvario identičan bodovni učinak, ali je uz deset postignutih golova primio samo tri. Na tri od poslednjih pet utakmica sačuvao je mrežu, a sa prosekom od dva postignuta gola po prvenstvenom meču predstavlja ozbiljnu pretnju odbrani domaćina.

Midlzbro je neporažen u regularnom delu poslednjih pet međusobnih susreta, u kojima je zabeležio dve pobede i tri remija. Poslednji duel, odigran u maju, Sautempton je dobio tek posle produžetaka. Lider Čempionšipa ima dovoljno kvaliteta da i ovoga puta izbegne poraz.

NAŠ TIP: H2 (kvota 1,40)