NAFTA PONOVO POSKUPLJUJE: Brent dostigao skoro 98 dolara
EVROPSKE berze su danas u plusu, pošto se investitori vraćaju tehnološkim i rudarskim akcijama, a cena nafte Brent je porasla na skoro 98 dolara po barelu.
Panevropski indeks STOXX 600 ojačao je jutros za oko 0,9 odsto, na 642,65 poena, tako da bi mogao da zabeleži nedeljni rast, prenosi Rojters.
Nemački indeks DAX je u 9.30 časova porastao za 0,73 odsto, francuski CAC 40 za 0,26 odsto, britanski FTSE 100 za 0,63 odsto, italijanski FTSE MIB za 1,41 odsto, moskovski MOEX za 0,21 odsto.
Cena nafte Brent je porasla za 1,25 odsto na 97,824 dolara, a lake nafte WTI za 1,19 odsto na 86,042 dolara.
Tehnološki sektor jutros je ojačao 2,3 odsto, a posebno se izdvajaju proizvođači poluprovodnika i opreme za njihovu proizvodnju, kao što su ASML i Infineon, kao i rudarski sektor, uz rast za 3,5 odsto nakon skoka cena bakra i zlata.
Nafta Brent sve bliža granici od 100 dolara, tehnološke i rudarske akcije povukle berze naviše
Optimizam na evropskim tržištima je takođe posledica očekivanja da nove američke carine na robu iz Evropske unije neće biti toliko visoke koliko se ranije strahovalo.
Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 88,025 evra za megavat-sat, odnosno oko 924 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.
Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09695 dolara.
Cena zlata je porasla na 3.670,12 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice blago pala na 5,6404 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).
Tržište pokušava da nadoknadi prethodne gubitke, ali još nema dovoljno osnova da se zaključi kako je period nestabilnosti završen, napominju agencije. Američke berze su juče bile zatvorene zbog proslave Dana zahvalnosti, a danas će raditi po skraćenom radnom vremenu.
(BizPortal)
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