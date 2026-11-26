NA CENI KOLA NA STRUJU: Raste potražnja za električnim vozilima
INTERESOVANjE za polovne električne automobile u Srbiji poraslo je za 187 odsto između 2024. i 2025, a zatim za dodatnih 9,1 odsto između 2025. i 2026. godine.
Prema podacima Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEA), potpuno električna vozila (BEV) činila su 2,7 odsto svih novoregistrovanih automobila u Srbiji u prvoj polovini 2026, što je značajan rast u odnosu na 0,8 odsto u istom periodu 2025.
Istraživanje među više od 500 prodavaca automobila u 17 evropskih zemalja pokazalo je da 76,8 odsto trgovaca primećuje veće interesovanje kupaca za polovna električna vozila u proteklih godinu dana, dok 32,2 odsto njih ocenjuje da je taj rast značajan. Za 71,6 odsto prodavaca polovnih automobila, rast cena benzina i dizela u proteklih šest meseci imao je bar umereni uticaj na potražnju za polovnim električnim vozilima.
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