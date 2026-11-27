DANAŠNjI dan doneće oblačno vreme, ponegde sa kišom, dok se za vikend očekuje osetno zahlađenje.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

U subotu će padati kiša, a na planinama sneg. Posle podne i uveče kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima južne, zapadne i centralne Srbije, kao i u višim delovima na južnom obodu Beograda. Najmanje padavina i najviše suvog vremena očekuje se na severu Vojvodine. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 2 stepena na zapadu do 6 stepeni na jugoistoku zemlje.

U nedelju ujutro i pre podne biće susnežice i snega, dok se posle podne očekuju prestanak padavina i razvedravanje. Biće veoma hladno, sa temperaturom oko 0 stepeni.

Sledeće sedmice očekuje nas pravo ledeno vreme. Sa severoistoka će uslediti prodor ledene, ali suve vazdušne mase, pa će biti suvo i veoma hladno. Očekuju se ledeni dani, što znači da maksimalna temperatura neće prelaziti nulu. U mnogim predelima biće i vedro, naročito sredinom sedmice, kada se prognoziraju i najhladnija jutra. Minimalna temperatura u gradovima spuštaće se i ispod -10 stepeni, a u Beogradu do -8. Najhladnije će biti na Pešterskoj visoravni, gde će se temperatura na području Sjenice spustiti i do -15 stepeni, lokalno i niže.

Krajem sedmice maksimalna dnevna temperatura biće u porastu i preći će u plus, ali će jutarnje vrednosti i dalje ostati u minusu. Blago otopljenje, naročito kada je reč o minimalnim jutarnjim temperaturama, očekuje se nakon 6. decembra, ali uz novo naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom.

S obzirom na očekivane vremenske prilike, građanima se savetuje da redovno prate najave i upozorenja nadležnih državnih službi i ponašaju se u skladu sa njima.

(Telegraf.rs)