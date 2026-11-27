Navijači su besni...

Foto: Instagram/alexisfawxlive

Fudbaleri Real Madrida savladali su PSV Ajndhoven u meču Lige šampiona, a utakmicu na stadionu „Santjago Bernabeu“ obeležila je pobeda domaćina i spektakularan pogodak Džuda Belingema. Ipak, pored dešavanja na terenu, veliku pažnju navijača na društvenim mrežama privukao je prizor iz VIP lože madridskog stadiona.

Naime, u najekskluzivnijem delu tribina tokom utakmice primećene su poznate glumice iz filmova za odrasle, Aleksis Foks i Amanda Eks. Čim su fotografije osvanule na internetu, društvene mreže su se usijale, a fanovi su odmah počeli da spekulišu o tome koji je fudbaler „kraljevskog kluba“ pozvao ove gošće i obezbedio im mesta u VIP sekciji.

Za Amerikanku Aleksis Foks ovo je bilo ostvarenje velike želje, s obzirom na to da je prvi put u životu gledala Real Madrid na njihovom kultnom stadionu. Ona se pohvalila na Instagramu serijom fotografija sa tribina, ne skrivajući oduševljenje atmosferom i pobedom.

– Konačno sam gledala Real Madrid kako igra na svom stadionu!! Čestitke na pobedi! – napisala je Foks u opisu objave.

‼️​💥 Adult content creators Alexis Fawx and AmandaX were spotted in the VIP section of the Santiago Bernabéu during Real Madrid's Champions League clash with PSV. ​Fans on social media have been busy speculating about whether a member of the Real Madrid squad invited them. 👀🤔 https://t.co/dDhBmQfFN7 — sirkings media ⚽ (@sirkings97715) November 27, 2026

Aleksis je na svojoj prvoj poseti „Bernabeuu“ zaista imala šta da vidi. Pored pobede domaćina, svedočila je i jednom od najlepših golova sezone, kada je engleski superstar Džud Belingem postigao fantastičan pogodak volejom spoljnim delom stopala – potez koji je odmah izazvao poređenja sa legendarnim Zinedinom Zidanom.

Nakon napornog putovanja od 36 sati do španske prestonice, Foks je svojim pratiocima otkrila da planira da se dobro odmori pre nego što krene u dalji obilazak Španije, dok navijači na mrežama i dalje traže odgovor na pitanje ko je iz svlačionice Reala zaslužan za ovaj VIP tretman.