DA li je farba za kosu zaista plava kada je kupimo, da li krema sadrži ono što piše na deklaraciji, i da li proizvod koji svakodnevno koristimo može da izazove neželjenu reakciju - pitanja su na koja potrošač ne može da zna odgovore pre upotrebe.

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Iako kupci opravdano očekuju da proizvođač ispuni ono što obećava u reklamama ili na pakovanju proizvoda, događa se razočaranje. Retko kada ono ode dalje od manjka para u novčaniku, jer ovakve slučajeve u našoj zemlji malo ko prijavljuje udruženjima potrošača da bi se pokrenula procedura kontrole proizvoda.

Kozmetika je jedna od kategorija proizvoda koju svakodnevno koristimo, a da pritom ne razmišljamo mnogo o tome ko je proverio njenu bezbednost pre nego što je završila na polici. Vest da je jedna nemačka organizacija ispitivala 12 trajnih farbi za kosu u svetloplavim nijansama, pri čemu rezultati nisu bili ohrabrujući, navela je mnoge da se zapitaju o nadzoru nad onim što se prodaje i u Srbiji. Istraživanje u Nemačkoj pokazalo je da nijedna farba nije dostigla ni do "trojke", a pojedini proizvodi poznatih brendova poznatih i u našoj zemlji, ofarbali su kosu u smeđu i ružičastu boju.

Nacionalni sistem U SRBIJI postoji sistem NEPRO - nacionalni sistem brzog obaveštavanja o nebezbednim proizvodima. U njemu se objavljuju informacije o proizvodima koji predstavljaju rizik, uz podatke o vrsti rizika i merama koje su preduzete. U NEPRO bazi tokom 2024. zabeleženo je povlačenje devet proizvoda zbog hemijskog rizika, dok su od početka 2025. do kraja maja iste godine povučena dva proizvoda iz istog razloga. U izveštaju se navodi i da je prema podacima iz Evropskog sistema za brzu razmenu informacija o nebezbednim neprehrambenim proizvodima (RAPEKS), sa tržišta Srbije tokom 2024. povučeno 15 proizvoda zbog hemijskog rizika.

U Srbiji je za nadzor nad bezbednošću kozmetičkih proizvoda nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Ona kontroliše proizvode u proizvodnji i prometu, proverava dokumentaciju, deklaracije, usaglašenost sa propisima i, kada je potrebno, uzima uzorke za laboratorijska ispitivanja. Zakon o predmetima opšte upotrebe i Pravilnik o kozmetičkim proizvodima čine osnovni pravni okvir ove oblasti. Sanitarni inspektori mogu uzimati uzorke radi laboratorijske analize, a ispitivanja obavljaju ovlašćene laboratorije, uključujući laboratorije instituta i Zavoda za javno zdravlje.

Međutim, kako nam kaže Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u praksi je situacija mnogo drugačija.

- Situacija sa kontrolom je loša, ne samo kada je reč o kozmetičkim proizvodima, već svega na tržištu - iskren je Dragić. - U svim inspekcijama suočavamo se sa manjkom radne snage i stručnosti. Potreban je konstantan nadzor, jer svako se plaši kontrole, pa ćemo samim tim imati pozitivan povrat informacija i od proizvođača i od trgovaca.

Kontrola prilikom uvoza izgleda tako da se ili nasumično odabere proizvod, ili uvoznik sam ponudi uzorak za kontrolu. U takvom sistemu postavlja se pitanje, kaže naš sagovornik, da li je među drugim grupama proizvoda problematična roba. Svaki put kada se dogodi povlačenje proizvoda iz prodaje, i kupci se pozovu da ga vrate u radnju, znači da se dogodio propust prilikom uvoza.

- Potrošači su ograničeni kada je reč o reklamiranju kozmetičkih proizvoda. Kada se ambalaža otvori, ne može da se odustane od kupovine. A prosečan potrošač ne može da zna da li je proizvod u skladu sa deklaracijom. U našem sistemu fali i uporedna analiza, da se provere kreme na primer, istog sastava a drugog proizvođača. Činjenica je da brend prodaje proizvod i diktira cenu - zaključuje Dragić za "Novosti".