Digitalna platforma „Redar“ od danas dostupna građanima Srbije
GRAĐANIMA širom Srbije od danas su dostupne digitalna platforma i mobilna aplikacija „Redar“ posredstvom kojih će dobijati informacije o planiranim isključenjima vode, struje, grejanja i interneta i moći da prijave komunalne i infrastrukturne probleme u svojim opštinama.
To rešenje razvio je domaći tim kompanije Cloud City, prvog srpskog startapa primljenog u NVIDIA Inception program, a namenjena je građanima, lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima.
Prema rečima Marka Šćepanovića, osnivača i direktora kompanije Cloud City, „Redar“ je besplatan servis, koji će uskoro biti dostupan i kao open-source rešenje, osmišljen da postane centralni javni registar komunalnih i infrastrukturnih problema u zemlji.
- Platforma građanima omogućava da fotografišu problem u svom okruženju, poput neispravne ulične rasvete, rupe na putu, grafita, nelegalne deponije, a zatim označe njegovu lokaciju na mapi i pošalju prijavu, dok drugi korisnici mogu da vide i potvrde te nedostatke u svom kraju. Na taj način se rešavaju duple prijave, a opštinskim i gradskim administracijama i komunalnim preduzećima omogućava velika ušteda. Platforma predviđa povezivanje sa nadležnim komunalnim službama i praćenje statusa prijava, kako bi građani dobijali povratne informacije i pratili njihovo rešavanje - objašnjava Šćepanović.
Pored prijavljivanja problema, dodaje Šćepanović, „Redar“ je zamišljen i kao integrisani lokalni informativni servis koji će građanima na jednom mestu pružati servisne informacije iz opština za koje su zainteresovani, uključujući najavljene prekide u snabdevanju i lokacije cisterni za vodu, isključenja struje, grejanja i interneta, informacije o radovima na ulicama i izmenama u saobraćaju.
Šćepanović ukazuje da je servis namenjen i lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima, kojima će objedinjeni podaci o problemima, precizne GPS lokacije, fotografije i potvrde građana, omogućiti bolji uvid u stanje infrastrukture i osnovu za planiranje prioriteta i komunalnih aktivnosti.
- Cilj je da svi zajedno u naredna tri do četiri meseca evidentiramo što veći broj komunalnih i infrastrukturnih problema u Srbiji. Javna baza sa fotografijama, preciznim lokacijama i potvrdama građana značajno će olakšati rad komunalnih službi i pružiti jasniji pregled problema koje je potrebno rešiti. Lakše će određivati prioritete, budžetski novac trošiti optimalnije i transparetnije, a građanima pružati kvalitetniju uslugu - poručio je Šćepanović.
Pored prijavljivanja problema i objedinjenog obaveštavanja o servisnim informacijama opština i javnih preduzeća, ovaj servis omogućava dvosmernu komunikaciju kroz ankete i predloge putem kojih će građani moći da se izjašnjavaju o lokalnim prioritetima, poput uređenja parkova i dečjih igrališta.
Daljim unapređenjem platforme planirano je uvođenje dodatnih funkcionalnosti i omogućavanje još lakše komunikacije, poput prijave problema i dobijanja informacija putem glasovnih poruka, kroz razvoj konverzacionalnih modela veštačke inteligencije.
Veb-platforma dostupna je na redar.rs, a mobilne aplikacije za Android i iOS na Google Play i App Store.
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