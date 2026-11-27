Slično misle i sami fudbaleri

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Fudbaleri Crvene zvezde uspeli su da izbegnu poraz na gostovanju Gentu (1:1), mada su bili daleko bolji rival, a posle utakmice iz belgijskog kluba stigle su zanimljive reakcije. Trener Rik de Mil nije skrivao razočaranje zbog primljenog gola u završnici, ali je istovremeno priznao da je njegov tim u pojedinim trenucima bio inferioran u odnosu na srpskog šampiona.

De Mil je najpre analizirao početak susreta i priznao da njegovi fudbaleri nisu bili na očekivanom nivou.

- Teško smo počeli, posebno u prvih 15 minuta, kada smo pokazali previše respekta prema protivniku. Posle toga smo se izborili za svoje mesto u utakmici, bili smo sve bolji i bolji i postigli gol. Sa organizacione strane smo takođe bili dobri i uspeli smo da sprečimo kvalitetan tim da stvara velike šanse - rekao je trener Genta.

Ipak, strateg belgijskog tima bio je svestan da će Zvezda u nastavku pojačati pritisak, što se na kraju i dogodilo.

- Znali smo da će oni u drugom poluvremenu biti još agresivniji i preuzeti više rizika. Postali smo previše neprecizni, ali smo stvorili i nekoliko prilika da povedemo sa 2:0. U ovakvim utakmicama jednostavno morate da budete ubitačno efikasni. Na kraju smo primili taj bolan gol za izjednačenje i mislim da je nerešen rezultat pravedan - poručio je De Mil.

Posebno je žalio za prilikom Momodua Sonka, koji je mogao da duplira prednost domaćina i praktično reši pitanje pobednika.

- Na ovom nivou morate da budete ubitačno efikasni. Imali smo sa Sonkom priliku da povedemo sa 2:0. Da li smo mogli da pobedimo? Da. Ali posle 90 minuta, ovo je pravedan remi - iskren je bio trener belgijskog kluba.

Ipak, De Mil nije želeo da umanji kvalitet Crvene zvezde. Naprotiv, izgovorio je rečenicu koja posebno privlači pažnju.

- Moramo da budemo razočarani što nismo postigli drugi gol, ali moramo da ostanemo realni. U pojedinim trenucima oni su jednostavno bili bolji u fudbalskom smislu.

Sa druge strane, defanzivac Genta Sibe Van der Hejden imao je nešto drugačiju procenu učinka crveno-belih. On je priznao da je njegov tim veliki deo drugog poluvremena proveo u defanzivi, ali nije smatrao da je Zvezda stvorila veliki broj izrazitih prilika.

- Mogu da prihvatim ovaj rezultat, jer smo morali mnogo da se branimo, posebno u drugom poluvremenu. Naravno, šteta je što smo primili gol na kraju, jer smo se zaista borili i davali sve od sebe. Unapred smo znali da je reč o veoma dobrom timu sa mnogo kvalitetnih igrača. Ipak, moram da kažem da, uprkos velikom pritisku, nisam stekao utisak da su imali toliko prilika - poručio je Van der Hejden.

Slično razmišljanje izneo je i Matis Samoaze, koji je priznao da se njegov tim previše povukao posle pauze, a razlog za to vidi upravo u kvalitetu protivnika.

- U drugom poluvremenu smo se previše povukli, ali to je uglavnom bilo posledica kvaliteta protivnika. Moramo da gradimo igru na osnovu onoga što smo prikazali u drugom delu prvog poluvremena. Ne bi trebalo sada previše da kalkulišemo, ali bi nam svakako značilo još nekoliko bodova. Verujem da moramo da pobedimo u najmanje jednoj od poslednje dve utakmice - rekao je Samoaze.