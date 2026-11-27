MUP UPOZORAVA NA PREVARE NA CRNI PETAK: Proverite kome plaćate i šta odobravate
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) upozorilo je danas građane na prevare tokom rasprodaja za Crni petak.
- Crni petak je prilika za uštedu, ali i za internet prevare. Pre nego što platite, proverite kome plaćate i šta odobravate - objavio je MUP na društvenoj mreži Instagram.
Iz MUP-a apeluju na građane da provere veb-adresu prodavnice.
Dodaju da ako ponudu građani vide u oglasu na društvenim mrežama ili je dobiju imejlom ili SMS-om, treba da otvore zvanični sajt ili aplikaciju prodavca i tamo potraže ponudu.
Savet građanima je i da obrate pažnju na sitne razlike u veb-adresi.
Takođe, apel je da građani provere stranicu za plaćanje i prodavca.
Ako adresa stranice za plaćanje ne počinje sa "https://" ili vas pregledač upozori da veza nije bezbedna, prekinite kupovinu, poručuju iz MUP-a.
Ističu da HTTPS štiti vezu sa sajtom, a i lažne prodavnice mogu da ga koriste i kopiraju oznake Visa i Mastercard.
Kako je navedeno, ako je prodavnica nepoznata, pre kupovine je važno proveriti naziv, adresu i kontakt podatke prodavca.
Iz MUP-a upozoravaju građane da ne šalju podatke ni fotografije platne kartice imejlom, SMS-om ili preko aplikacija za dopisivanje.
- Podatke unosite samo na proverenoj stranici za plaćanje, kada ste sami započeli kupovinu - poručuju iz MUP-a.
Upozoravaju i da se nikome ne saopštavaju jednokratni kodovi koje šalje banka i da je, pre nego što se unese kod ili potvrdi zahtev u aplikaciji banke, važno proveriti šta se odobrava.
- Potvrdite samo plaćanje koje ste sami započeli i za koje se iznos i naziv trgovca poklapaju s vašom kupovinom - poručuju iz MUP-a.
Dodaju da ne bi trebalo žuriti zbog popusta, kao i da ako je cena neobično niska ili oglas požuruje građane da odmah plate, treba da uporede ponudu sa cenama kod drugih prodavaca pre nego što unesu podatke o kartici.
Građani koji su uneli podatke o kartici na sumnjivom sajtu ili primetili plaćanje koje nisu odobrili, trebalo bi odmah da pozovu banku na zvanični broj i zatraže blokadu kartice, ukazuje se u saopštenju.
Iz MUP-a ističu da je tada važno sačuvati poruke i adresu sajta, a sumnju na prevaru prijaviti putem platforme „Sajber straža“ (sajberstraza.gov.rs/).
(Tanjug)
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