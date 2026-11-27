Crno-beli su u strašnoj fomi, ali Crveno-beli im stvaraju mnogo problema u poslednje vreme
Univerzitatea Kluž će na stadionu „Kluž arena“ ugostiti Sepsi u okviru 17. kola rumunskog prvenstva.
Domaćin je u odličnoj formi, o čemu svedoče četiri pobede i remi na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uz gol-razliku 10:3.
Posebno se izdvajaju pobede nad gradskim rivalom ČFR Klužom u Kupu Rumunije i FCSB-om u prvenstvu. Univerzitatea zauzima peto mesto na tabeli sa 29 bodova.
Sepsi je u istom periodu zabeležio samo jednu pobedu, uz dva remija i dva poraza. Gosti su primili čak 11 golova na tih pet utakmica, od kojih pet protiv Univerzitatee Krajove i tri protiv Rapida u prethodnom kolu. Nalaze se na 11. mestu sa 18 bodova, a u prvenstvu postižu u proseku samo 0,8 golova po utakmici.
Univerzitatea je u prilici da se revanšira Sepsiju za julski poraz (0:1) i da konačno razbiju maler jer skoro dve godine nisu savladali Sepsi i imaju samo jedan trijumf nad ovim rivalom u poslednje tri i po godine.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,65)
Preporučujemo
JURIMO ŠESTI U NIZU! Evo današnjeg Tip tiketa
27. 11. 2026. u 08:59
TIP DANA! Rudari se vraćaju na pobedničku stazu
27. 11. 2026. u 08:55 >> 09:57
PATRIOTSKI TIKET: Dva srpska kluba bore se u Ligi konferencije, a tu su i košarkaši
26. 11. 2026. u 17:01 >> 17:07
KVOTA JE ODLIČNA! Idemo hrabro
26. 11. 2026. u 12:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
"Ne mogu da pričam za ceo tim, ali jasno je..." Oglasio se košarkaš Crvene zvezde nakon ubedljivog poraza od Virtusa!
Nakon ubedljivog poraza Zvezde u Beogradu od Vritusa 84:108 utiske je izneo košarkaš crveno-belih David Kramer.
24. 11. 2026. u 22:02
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)