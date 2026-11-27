Univerzitatea Kluž će na stadionu „Kluž arena“ ugostiti Sepsi u okviru 17. kola rumunskog prvenstva.

FOTO: Anca Tepei / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je u odličnoj formi, o čemu svedoče četiri pobede i remi na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima, uz gol-razliku 10:3.

Posebno se izdvajaju pobede nad gradskim rivalom ČFR Klužom u Kupu Rumunije i FCSB-om u prvenstvu. Univerzitatea zauzima peto mesto na tabeli sa 29 bodova.

Sepsi je u istom periodu zabeležio samo jednu pobedu, uz dva remija i dva poraza. Gosti su primili čak 11 golova na tih pet utakmica, od kojih pet protiv Univerzitatee Krajove i tri protiv Rapida u prethodnom kolu. Nalaze se na 11. mestu sa 18 bodova, a u prvenstvu postižu u proseku samo 0,8 golova po utakmici.

Univerzitatea je u prilici da se revanšira Sepsiju za julski poraz (0:1) i da konačno razbiju maler jer skoro dve godine nisu savladali Sepsi i imaju samo jedan trijumf nad ovim rivalom u poslednje tri i po godine.

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