ZAPADE, CRVENI SE OD STIDA! Bugari linčovani u Marseju (VIDEO)
Pravi haos i jezive scene viđene su sinoć na utakmici između Olimpika iz Marseja i Levskog iz Sofije, nakon što su navijači francuskog kluba brutalno napali pristalice gostujućeg tima.
Iako je meč na čuvenom "Velodromu" završen minimalnom pobedom domaćina (1:0), fudbal je pao u potpuno drugi plan zbog stravičnog nasilja van terena. Prema navodima francuskih i bugarskih medija, među napadnutim navijačima bilo je mnogo žena i dece.
UEFA je ovaj duel unapred označila kao utakmicu visokog rizika, zbog čega je dolazak u Marsej bio dozvoljen za svega 500 navijača iz Bugarske. Međutim, ni to nije sprečilo incidente.
Neredi na ulicama grada počeli su i pre samog meča, dok je na stadionu nastao opšti haos neposredno pred prvi sudijski zvižduk, kada su domaći huligani napali porodice i prijatelje fudbalera Levskog.
Napadači su ih najpre gađali pirotehničkim sredstvima, nakon čega je izbila opšta tuča. Na novom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama jasno se vidi kako huligani brutalno napadaju jednu ženu na tribinama.
Bilans ovog divljanja je jedanaest povređenih osoba, od kojih je troje zadobilo teške povrede glave i nalaze se u lošem stanju.
Među onima koji su jedva izvukli živu glavu našao se i bivši bugarski fudbaler Nikolaj Božov. On je napadnut u VIP loži, odakle je uspeo da pobegne na donji deo tribina, a nakon meča je izneo jezive detalje.
– Tamo su mi četiri noža bila prislonjena na grlo. Tužiću ih, sve sam snimio – poručio je potreseni Božov.
Zbog ozbiljnosti situacije, delegati i bezbednosni službenici UEFA održali su hitan sastanak na poluvremenu sa predstavnicima oba kluba kako bi razmotrili prekid utakmice, ali je na kraju ipak odlučeno da se susret privede kraju.
Preporučujemo
Liga konferencija: Jocin prvenac za Bragu, Baždar šokirao Hajduk usred Splita (VIDEO
27. 11. 2026. u 00:11
Rijera pobesneo na konferenciji: Svi ste vi treneri, svi znate koga je trebalo da stavim
26. 11. 2026. u 23:45
ZVEZDA I DALjE U SIGURNOJ ZONI: Evo gde se nalaze crveno-beli na tabeli Lige konferencija
26. 11. 2026. u 23:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
NOVINE U ABA LIGI: Sudije će imati pomoć veštačke inteligencije!
Velike novine u ABA ligi.
26. 11. 2026. u 18:37
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HAOS NA MEČU TURSKOG I IZRAELSKOG TIMA: Igrači odbili da se rukuju, a onda velika tuča na tribina (VIDEO)
Veliki neredi na meču Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe.
26. 11. 2026. u 19:51
Komentari (0)