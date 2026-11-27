Pravi haos i jezive scene viđene su sinoć na utakmici između Olimpika iz Marseja i Levskog iz Sofije, nakon što su navijači francuskog kluba brutalno napali pristalice gostujućeg tima.

Adrien PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Iako je meč na čuvenom "Velodromu" završen minimalnom pobedom domaćina (1:0), fudbal je pao u potpuno drugi plan zbog stravičnog nasilja van terena. Prema navodima francuskih i bugarskih medija, među napadnutim navijačima bilo je mnogo žena i dece.

UEFA je ovaj duel unapred označila kao utakmicu visokog rizika, zbog čega je dolazak u Marsej bio dozvoljen za svega 500 navijača iz Bugarske. Međutim, ni to nije sprečilo incidente.

Yo creo que las sanciones van a ser muy duras para el Olympique de Marsella y hay medios que piden la expulsión de la Europa League. Un partido de ALTO RIESGO en el que se habían limitado a 500 las entradas para los aficionados del Levski y con nula presencia policial ha desembocado en esto. Imágenes que hacía tiempo que no se veían dentro de un estadio en competición europea. https://t.co/G1tBesIaUU — GRADA B pro (@GradaBpro) November 26, 2026

Neredi na ulicama grada počeli su i pre samog meča, dok je na stadionu nastao opšti haos neposredno pred prvi sudijski zvižduk, kada su domaći huligani napali porodice i prijatelje fudbalera Levskog.

Napadači su ih najpre gađali pirotehničkim sredstvima, nakon čega je izbila opšta tuča. Na novom snimku koji se pojavio na društvenim mrežama jasno se vidi kako huligani brutalno napadaju jednu ženu na tribinama.

@ultras_antifaa Antifa vs woman and family. 😂 https://t.co/gWWqz866zB — Arn.pierrot (@ArnPierrot) November 26, 2026

Bilans ovog divljanja je jedanaest povređenih osoba, od kojih je troje zadobilo teške povrede glave i nalaze se u lošem stanju.

Među onima koji su jedva izvukli živu glavu našao se i bivši bugarski fudbaler Nikolaj Božov. On je napadnut u VIP loži, odakle je uspeo da pobegne na donji deo tribina, a nakon meča je izneo jezive detalje.

– Tamo su mi četiri noža bila prislonjena na grlo. Tužiću ih, sve sam snimio – poručio je potreseni Božov.

Zbog ozbiljnosti situacije, delegati i bezbednosni službenici UEFA održali su hitan sastanak na poluvremenu sa predstavnicima oba kluba kako bi razmotrili prekid utakmice, ali je na kraju ipak odlučeno da se susret privede kraju.





















































