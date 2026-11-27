PALI PIROMANI SA NOVOG BEOGRADA: Uhapšeni mladići koji su zapalili "Tehnomaniju" i salon nameštaja
PRIPADNICI Direkcije policije, PU za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Upravom za tehniku i Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, identifikovali su i uhapsili I. M. (22) i V. M. (20), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.
Sumnja se da su oni, 26. novembra ove godine oko 5 časova, izazvali požar na objektu "Tehnomanije" i salona nameštaja u Ulici Agostina Neta u Novom Beogradu.
Osumnjičenima je, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA KOD VELIKE PLANE: Voz udario u automobil - ima mrtvih
27. 11. 2026. u 09:06
SUĐENO POGREŠNOM ČOVEKU: Doljevčanin pravosnažno oslobođen za pogibiju Željka Ristića
26. 11. 2026. u 20:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)