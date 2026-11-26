VELIKI ŠTRAJK U AMAZONU NA CRNI PETAK: Obustava rada na 11 lokacija u Nemačkoj
RADNICI u Amazonovim logističkim centrima na 11 lokacija u Nemačkoj stupili su u štrajk na Crni petak, jednog od najprometnijih šoping dana u godini.
Na poziv sindikata Verdi, zaposleni zahtevaju veće zarade, bolje uslove rada i potpisivanje pravno obavezujućih kolektivnih ugovora.
Štrajk je deo šire međunarodne kampanje "Naterajmo Amazon da plati" (Make Amazon Pay), koju organizuju UNI Global Union i organizacije za zaštitu prava radnika u više od 20 zemalja tokom perioda od Crnog petka do Sajber ponedeljka, prenosi Jahu Njuz.
Osim obustave rada, predviđeni su protesti ispred logističkih centara i okupljanja podrške zaposlenima.
Prema najavi sindikata, obustava rada obuhvata logističke centre u Lajpcigu, Bad Hersfeldu, Dortmundu, Verneu, Rajnbergu, Menhengladbahu, Frankentalu, Geri, Grabenu, Koblencu i Ahimu.
Štrajkovi su počeli tokom noćnih smena, a najavljeno je da će pojedine obustave trajati i narednih dana.
Još od 2013. godine sindikat pokušava da primora Amazon da prihvati kolektivne ugovore koji važe u nemačkoj maloprodaji, ističući da bi oni obezbedili jasnije uslove rada, redovnija povećanja plata i dodatne pogodnosti.
Članica rukovodstva sindikata zadužena za trgovinu Silke Cimer izjavila je da zaposleni uprkos pritiscima nastavljaju borbu za kolektivne ugovore i zdrave uslove rada.
Verdi upozorava i na veliko fizičko opterećenje u skladištima, podizanje teških tereta i intenzivan digitalni nadzor radnika.
Prema podacima koje je preneo nemački RND, oko 40.000 zaposlenih u Amazonovim centrima suočava se sa stalnim praćenjem radnih aktivnosti.
Kompanija Amazon je odbacila optužbe o neprimernom nadzoru, navodeći da koristi uobičajene sisteme za upravljanje robom i organizaciju posla.
U saopštenju se navodi da od 2014. godine redovno povećavaju zarade u Nemačkoj, da prosečna početna satnica iznosi 16,66 evra bruto, kao i da više od polovine radnika u firmi radi duže od pet godina.
Za potrebe praznične sezone angažovano je i oko 13.000 sezonskih radnika, dodaje se.
(BizPortal)
Preporučujemo
NOVI SUKOB INTERESA U BRISELU: Nemački kancelar traži manju potrošnju
26. 11. 2026. u 11:14
"Auf Wiedersehen": Šef AfD-a traži da Nemačku napusti 2,6 miliona ljudi - stranci u strahu
24. 11. 2026. u 18:57 >> 20:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)