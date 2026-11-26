RADNICI u Amazonovim logističkim centrima na 11 lokacija u Nemačkoj stupili su u štrajk na Crni petak, jednog od najprometnijih šoping dana u godini.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Sohn

Na poziv sindikata Verdi, zaposleni zahtevaju veće zarade, bolje uslove rada i potpisivanje pravno obavezujućih kolektivnih ugovora.

Štrajk je deo šire međunarodne kampanje "Naterajmo Amazon da plati" (Make Amazon Pay), koju organizuju UNI Global Union i organizacije za zaštitu prava radnika u više od 20 zemalja tokom perioda od Crnog petka do Sajber ponedeljka, prenosi Jahu Njuz.

Osim obustave rada, predviđeni su protesti ispred logističkih centara i okupljanja podrške zaposlenima.

Prema najavi sindikata, obustava rada obuhvata logističke centre u Lajpcigu, Bad Hersfeldu, Dortmundu, Verneu, Rajnbergu, Menhengladbahu, Frankentalu, Geri, Grabenu, Koblencu i Ahimu.

Štrajkovi su počeli tokom noćnih smena, a najavljeno je da će pojedine obustave trajati i narednih dana.

Još od 2013. godine sindikat pokušava da primora Amazon da prihvati kolektivne ugovore koji važe u nemačkoj maloprodaji, ističući da bi oni obezbedili jasnije uslove rada, redovnija povećanja plata i dodatne pogodnosti.

Članica rukovodstva sindikata zadužena za trgovinu Silke Cimer izjavila je da zaposleni uprkos pritiscima nastavljaju borbu za kolektivne ugovore i zdrave uslove rada.

Verdi upozorava i na veliko fizičko opterećenje u skladištima, podizanje teških tereta i intenzivan digitalni nadzor radnika.

Prema podacima koje je preneo nemački RND, oko 40.000 zaposlenih u Amazonovim centrima suočava se sa stalnim praćenjem radnih aktivnosti.

Kompanija Amazon je odbacila optužbe o neprimernom nadzoru, navodeći da koristi uobičajene sisteme za upravljanje robom i organizaciju posla.

U saopštenju se navodi da od 2014. godine redovno povećavaju zarade u Nemačkoj, da prosečna početna satnica iznosi 16,66 evra bruto, kao i da više od polovine radnika u firmi radi duže od pet godina.

Za potrebe praznične sezone angažovano je i oko 13.000 sezonskih radnika, dodaje se.

(BizPortal)