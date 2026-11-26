NA policama supermarketa sve je više proizvoda trgovačkih robnih marki, koji su često jeftiniji od poznatih brendova. Međutim, kada kupci pogledaju deklaraciju, neretko umesto imena proizvođača pronađu samo naziv trgovinskog lanca i oznaku "Proizvedeno u Srbiji". Zašto je potrošačima uskraćena informacija o tome ko zaista proizvodi hranu koju kupuju?

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Veliki trgovinski lanci uglavnom nemaju sopstvene fabrike, već angažuju proizvođače koji za njih izrađuju proizvode pod posebnom robnom markom. Tako ista fabrika može da proizvodi keks, testeninu, mlečne proizvode ili mesne prerađevine pod sopstvenim imenom, ali i za nekoliko različitih trgovinskih lanaca.

Međutim, prema istraživanju Kamatice, kupci često nemaju mogućnost da utvrde da li proizvodi koje vide na policama dolaze iz iste fabrike.

Zakon omogućava da ime proizvođača ostane nepoznato

Prema članu 8 Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, na deklaraciji je obavezno navesti naziv i sedište kompanije pod čijim se imenom hrana stavlja u promet. To znači da trgovinski lanac u mnogim slučajevima nije u obavezi da navede ime fabrike koja je proizvela određeni artikal. Dovoljno je da budu navedeni podaci o odgovornom subjektu, uz ostale zakonom propisane informacije.

Ipak, prema Zakonu o bezbednosti hrane, trgovci moraju da obezbede sledljivost proizvoda, odnosno da poseduju podatke o svojim dobavljačima i učine ih dostupnim nadležnim organima. Praktično, država može da utvrdi ko je proizveo određenu hranu, dok potrošaču taj podatak ne mora da bude dostupan na ambalaži.

Zašto trgovcima odgovara da ne otkrivaju proizvođače?

Nenavođenje imena proizvođača trgovinskim lancima može da donese brojne poslovne prednosti. Trgovci mogu da menjaju dobavljače, a da zadrže istu robnu marku. Kupac tako može godinama da kupuje proizvod istog naziva, a da ne zna da li je u međuvremenu promenjen proizvođač. Osim toga, trgovci na ovaj način mogu da zaštite poslovne odnose sa dobavljačima, ojačaju pregovaračku poziciju i izgrade lojalnost kupaca prema sopstvenom brendu.

Kupcima je, s druge strane, otežano direktno poređenje cena proizvoda koji potencijalno dolaze iz iste fabrike.

U Lidlu dominiraju trgovačke robne marke

Prema istraživanju Demostata, objavljenom 23. novembra 2026. godine, privatne robne marke imaju značajno mesto u ponudi domaćih trgovinskih lanaca. Udeo trgovačkih marki u analiziranom asortimanu iznosio je:

Lidl - 79,8 odsto

Maxi - 29,4 odsto

Aman - 21,5 odsto

IDEA - 21,2 odsto

Univerexport - 17,5 odsto

Istraživanje Kamatice je obuhvatilo sedam kategorija prehrambenih proizvoda u pet beogradskih prodavnica, pa ovi podaci ne predstavljaju udeo u ukupnoj prodaji trgovinskih lanaca.

Ista fabrika, druga ambalaža i drugačija cena

Proizvodnja za trgovinske lance fabrikama može da obezbedi velike narudžbine, sigurniji plasman i bolje iskorišćavanje proizvodnih kapaciteta. Trgovci, sa druge strane, mogu da ponude povoljnije proizvode zahvaljujući manjim troškovima marketinga i direktnim ugovorima sa proizvođačima.

Međutim, činjenica da dva proizvoda dolaze iz iste fabrike ne znači da su identična. Trgovci mogu da zahtevaju drugačiju recepturu, sastav, kvalitet sirovina ili gramažu.

Za mlečne proizvode uvedena posebna pravila

Tokom 2026. godine država je izmenila propise koji se odnose na deklarisanje mleka i mlečnih proizvoda. Uvedena je obaveza navođenja stvarnog domaćeg proizvođača, odnosno prerađivača mleka, kada se proizvod prodaje pod tuđom robnom markom.

Izuzetak predstavljaju smrznuti deserti, kao i mleko i mlečni proizvodi sa propisanom grafičkom oznakom "100% iz Srbije". Ova promena otvara pitanje da li bi sličnu obavezu trebalo uvesti i za ostale prehrambene proizvode.

Kupac zna zemlju porekla, ali ne i fabriku

Dodatni problem predstavlja činjenica da oznaka "Proizvedeno u Srbiji" ne znači nužno da su svi sastojci domaćeg porekla. Potrošači koji žele da podrže određenog domaćeg proizvođača, izbegnu proizvode neke fabrike ili se prilikom kupovine oslone na prethodno iskustvo, nemaju uvek dovoljno informacija za takvu odluku. Iako trgovačke robne marke mogu da donesu značajne uštede kućnom budžetu, ostaje pitanje zbog čega potrošač ne bi imao pravo da zna ko je proizveo hranu koju plaća.

Trgovac zna ko mu proizvodi robu, proizvođač zna za koga radi, nadležne institucije mogu da utvrde poreklo proizvoda, a kupac je često jedini kome ime fabrike nije dostupno.

(Blic)