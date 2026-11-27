Leven će na stadionu „Den Dref“ ugostiti Kortrejk u utakmici belgijskog prvenstva značajnoj za oba učesnika u borbi za opstanak.

FOTO: Nicolai Bethelsen / Gonzales Photo / Profimedia

Domaćin nije dobro započeo sezonu i sa 12 bodova iz isto toliko utakmica zauzima 13. mesto na tabeli.

Međutim, u poslednje vreme primetan je napredak u igri Levena, koji je u prethodnih pet nastupa u svim takmičenjima zabeležio tri pobede, remi i samo jedan poraz.

Kortrejk je sa četiri osvojena boda na začelju tabele, a posebno zabrinjava neefikasnost njegovih napadača.

Gosti su na 12 prvenstvenih utakmica postigli samo četiri gola, a primili čak 24. Na poslednjih pet utakmica nisu ostvarili nijednu pobedu, dok su prethodne tri izgubili.

Levenu se ukazala odlična prilika da nastavi sa dobrim rezultatima i udalji se od zone ispadanja.

Prednost domaćeg terena, uspon forme i izuzetno skroman napadački učinak Kortrejka predstavljaju dovoljno argumenata za trijumf domaćina.

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