Sve ukazuje na još jednu pobedu Levena
Leven će na stadionu „Den Dref“ ugostiti Kortrejk u utakmici belgijskog prvenstva značajnoj za oba učesnika u borbi za opstanak.
Domaćin nije dobro započeo sezonu i sa 12 bodova iz isto toliko utakmica zauzima 13. mesto na tabeli.
Međutim, u poslednje vreme primetan je napredak u igri Levena, koji je u prethodnih pet nastupa u svim takmičenjima zabeležio tri pobede, remi i samo jedan poraz.
Kortrejk je sa četiri osvojena boda na začelju tabele, a posebno zabrinjava neefikasnost njegovih napadača.
Gosti su na 12 prvenstvenih utakmica postigli samo četiri gola, a primili čak 24. Na poslednjih pet utakmica nisu ostvarili nijednu pobedu, dok su prethodne tri izgubili.
Levenu se ukazala odlična prilika da nastavi sa dobrim rezultatima i udalji se od zone ispadanja.
Prednost domaćeg terena, uspon forme i izuzetno skroman napadački učinak Kortrejka predstavljaju dovoljno argumenata za trijumf domaćina.
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