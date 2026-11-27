Mark Markez šokirao je ljubitelje Moto GP karavana. Velika vest o budućnosti španskog asa uzburkala je ljubitelje motociklizma!

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Pred trku u Valensiji Markez je objavio da će to biti njegova poslednja trka u karijeri i da se povlači u penziju.

Posle osvojene desete titule svi su mislili da će nastaviti karijeru u Dukatiju, međutim Španac je odlučio da stavi tačku na profesionalnu karijeru.

Mark Markez je odluku o penziji saopštio u Valensiji na istom mestu gde je to učinio i Valentino Rosi pre tačno pet godina.