KAO GROM IZ VEDRA NEBA: Mark Makrkez odlazi u penziju
Mark Markez šokirao je ljubitelje Moto GP karavana. Velika vest o budućnosti španskog asa uzburkala je ljubitelje motociklizma!
Pred trku u Valensiji Markez je objavio da će to biti njegova poslednja trka u karijeri i da se povlači u penziju.
Posle osvojene desete titule svi su mislili da će nastaviti karijeru u Dukatiju, međutim Španac je odlučio da stavi tačku na profesionalnu karijeru.
Mark Markez je odluku o penziji saopštio u Valensiji na istom mestu gde je to učinio i Valentino Rosi pre tačno pet godina.
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