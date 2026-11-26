ČVARCI, nekada nezaobilazni na seoskim trpezama i jedan od najpoznatijih proizvoda domaće zimnice, danas su postali pravi delikates za koji kupci moraju da izdvoje ozbiljan novac.

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Kilogram se na domaćem tržištu može pronaći po cenama od oko 1.400 dinara, dok pojedine ponude dostižu čak 3.300 dinara, zbog čega ovaj tradicionalni proizvod u nekim slučajevima košta više i od pečenja.

Sa dolaskom hladnijih dana i početkom sezone svinjokolja, interesovanje za čvarke ponovo raste. Ipak, njihove cene pokazuju da ono što se nekada smatralo običnom hranom, dostupnom gotovo svakom domaćinstvu, danas sve više dobija status luksuznog proizvoda.

Razlike u cenama su velike i zavise od kvaliteta, vrste čvaraka, načina pripreme i mesta prodaje. Dok se kilogram pojedinih proizvoda može kupiti za oko 1.400 dinara, za kvalitetnije domaće čvarke potrebno je izdvojiti više od 2.000 dinara, a kod pojedinih ponuda cena prelazi i 3.000 dinara.

To znači da kupac za samo pola kilograma najskupljih čvaraka može da plati oko 1.650 dinara. Za mnoge porodice to više nije usputna kupovina, već izdatak o kojem se dobro razmisli.

Domaći čvarci sve više liče na delikates

Posebno mesto na tržištu zauzimaju duvan čvarci, koji se izdvajaju po specifičnoj teksturi i zahtevnijem načinu pripreme. Njihova proizvodnja podrazumeva više vremena i pažnje, što se odražava i na konačnu cenu.

Za razliku od krupnijih, klasičnih čvaraka, duvan čvarci imaju sitnu, rastresitu strukturu i često se prodaju po višim cenama. Kupci koji traže domaći proizvod, pripremljen na tradicionalan način, spremni su da izdvoje više novca, ali ni takva kupovina više nije jeftina.

Na cenu utiče i količina sirovine potrebna za proizvodnju. Tokom topljenja svinjske masti deo masnoće se topi, dok čvrsti ostaci postaju čvarci. Njihova količina zavisi od vrste i kvaliteta sirovine, kao i od načina pripreme.

Od skromne seoske hrane do proizvoda za posebne prilike

Čvarci su decenijama bili deo tradicionalne ishrane u Srbiji. Pripremali su se tokom svinjokolja, čuvali za zimske dane i služili uz hleb, proju, luk, sir i kiseli kupus.

Nekada su predstavljali praktičan način da se iskoristi gotovo svaki deo svinje, a danas se sve češće kupuju kao poseban specijalitet. Mogu se naći na trpezama tokom porodičnih okupljanja, praznika i slavlja, ali i kao omiljena grickalica uz tradicionalna jela.

Ipak, sadašnja cena menja i navike kupaca. Umesto kupovine celog kilograma, mnogi se odlučuju za manje količine, posebno kada je reč o skupljim vrstama.

Čvarci tako postaju još jedan primer koliko su se promenile cene tradicionalnih namirnica u Srbiji. Ono što se nekada pripremalo u gotovo svakom domaćinstvu i nije predstavljalo veliki trošak, danas se sve češće kupuje uz pažljivo gledanje u cenu po kilogramu.

(BizPortal)