Kina testirala 6G tehnologiju: Cilj programa je i da se ubrzaju otkrića i inovacije
KINA je u utorak pokrenula koordinisane pilot programe testiranja tehnologije 6G u osam regiona, nastojeći da ubrza razvoj, industrijsku primenu i komercijalizaciju te tehnologije u ključnom trenutku za uspostavu standarda mobilnih komunikacija nove generacije.
U okviru programa, koji je kinesko Ministarstvo industrije i informacione tehnologije najavilo na konferenciji o razvoju tehnologije 6G u Šangaju, pilot-projekti predviđeni su u Pekingu, Šangaju, Hebeju, Đangsuu, Džeđangu, Anhueju, Hubeju i Guangdungu, navodi Global tajms, pozivajući se na izveštaj državne televizijske kuće CCTV.
Učesnici programa nastojaće da dorade proizvode povezane sa tehnologijom 6G, poput, na primer, terminala nove generacije, čipova i komponenti, uređaja i mernih instrumenata te satelitskog interneta, izvestio je kineski list.
Ciljevi programa i primene
Cilj programa je i da se ubrzaju otkrića i inovacije u primeni tehnologije 6G, na primer, u komunikacionim sistemima koji nastoje što vernije oponašati direktan ljudski kontakt, te u industrijskoj proizvodnji i u sektoru komercijalnog prometa dronova na visini do 120 metara i u pomorskoj industriji, dodaje Global tajms, ističući da je cilj programa koordinisani razvoj tehnologije 6G u celoj Kini.
Još u junu kinesko Ministarstvo industrije i informacione tehnologije pokrenulo je plan koji je zacrtao koordinisani nacionalni sistem za inovacije u tehnologiji 6G. Novi program trebalo bi pomoći u koordinaciji njegove primene između centralne uprave i regionalnih vlasti.
U okviru šireg nacionalnog plana kinesko ministarstvo želi da ubrza prenos inovacija u tehnologiji 6G iz laboratorija u stvarni svet.
Do 2029. godine u okviru programa trebalo bi da bude razvijen niz nezavisno razvijenih rešenja za tehnologiju 6G, novi poslovni scenariji i terminali za podršku budućoj komercijalnoj primeni.
(sputnikportal.rs)
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