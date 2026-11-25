KINA je u utorak pokrenula koordinisane pilot programe testiranja tehnologije 6G u osam regiona, nastojeći da ubrza razvoj, industrijsku primenu i komercijalizaciju te tehnologije u ključnom trenutku za uspostavu standarda mobilnih komunikacija nove generacije.

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U okviru programa, koji je kinesko Ministarstvo industrije i informacione tehnologije najavilo na konferenciji o razvoju tehnologije 6G u Šangaju, pilot-projekti predviđeni su u Pekingu, Šangaju, Hebeju, Đangsuu, Džeđangu, Anhueju, Hubeju i Guangdungu, navodi Global tajms, pozivajući se na izveštaj državne televizijske kuće CCTV.

Učesnici programa nastojaće da dorade proizvode povezane sa tehnologijom 6G, poput, na primer, terminala nove generacije, čipova i komponenti, uređaja i mernih instrumenata te satelitskog interneta, izvestio je kineski list.

Ciljevi programa i primene

Cilj programa je i da se ubrzaju otkrića i inovacije u primeni tehnologije 6G, na primer, u komunikacionim sistemima koji nastoje što vernije oponašati direktan ljudski kontakt, te u industrijskoj proizvodnji i u sektoru komercijalnog prometa dronova na visini do 120 metara i u pomorskoj industriji, dodaje Global tajms, ističući da je cilj programa koordinisani razvoj tehnologije 6G u celoj Kini.

Još u junu kinesko Ministarstvo industrije i informacione tehnologije pokrenulo je plan koji je zacrtao koordinisani nacionalni sistem za inovacije u tehnologiji 6G. Novi program trebalo bi pomoći u koordinaciji njegove primene između centralne uprave i regionalnih vlasti.

U okviru šireg nacionalnog plana kinesko ministarstvo želi da ubrza prenos inovacija u tehnologiji 6G iz laboratorija u stvarni svet.

Do 2029. godine u okviru programa trebalo bi da bude razvijen niz nezavisno razvijenih rešenja za tehnologiju 6G, novi poslovni scenariji i terminali za podršku budućoj komercijalnoj primeni.

(sputnikportal.rs)

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