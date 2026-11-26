ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6432 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

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Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 107,3093. Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 2,4 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 5,7 odsto dok je od početka godine slabiji za 6,9 odsto.

(Tanjug)

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