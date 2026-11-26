TIP DANA: "Bumbari" idu po petu uzastopnu pobedu
Ural u Jekaterinburgu dočekuje Arsenal iz Tule u okviru ruske Prve lige, sa ambicijom da nastavi pobednički niz i napravi još jedan korak ka povratku u elitu.
Domaćin zauzima drugo mesto na tabeli sa 37 bodova iz 18 utakmica, a u poslednja četiri kola ostvario je maksimalan učinak.
Posebno impresivno deluje odbrana Urala, koja je na prethodne tri utakmice sačuvala mrežu. Sa svega 11 primljenih golova i 31 postignutim, domaćin ima najbolju defanzivu u ligi.
Arsenal je na 13. poziciji sa 20 bodova i već četiri utakmice ne zna za pobedu. Ekipa iz Tule primila je čak 37 golova na 18 susreta, po čemu je najslabija u prvenstvu.
Razlika u kvalitetu i trenutnoj formi je očigledna. Ural ima kvalitet da pred svojim navijačima iskoristi brojne slabosti protivničke odbrane i upiše petu uzastopnu pobedu.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,42)
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