Ural u Jekaterinburgu dočekuje Arsenal iz Tule u okviru ruske Prve lige, sa ambicijom da nastavi pobednički niz i napravi još jedan korak ka povratku u elitu.

Vitaly Timkiv / Sputnik / Profimedia

Domaćin zauzima drugo mesto na tabeli sa 37 bodova iz 18 utakmica, a u poslednja četiri kola ostvario je maksimalan učinak.

Posebno impresivno deluje odbrana Urala, koja je na prethodne tri utakmice sačuvala mrežu. Sa svega 11 primljenih golova i 31 postignutim, domaćin ima najbolju defanzivu u ligi.

Arsenal je na 13. poziciji sa 20 bodova i već četiri utakmice ne zna za pobedu. Ekipa iz Tule primila je čak 37 golova na 18 susreta, po čemu je najslabija u prvenstvu.

Razlika u kvalitetu i trenutnoj formi je očigledna. Ural ima kvalitet da pred svojim navijačima iskoristi brojne slabosti protivničke odbrane i upiše petu uzastopnu pobedu.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,42)