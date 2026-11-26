ZAPADNO finansiranje neće spasiti kijevsku huntu, a ciljevi specijalne vojne operacije biće ostvareni, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

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- Upumpavanje novca neće spasiti kijevsku huntu, ciljevi specijalne vojne operacije biće ostvareni - rekao je Šojgu novinarima.

On je dodao da je manipulisanje brojkama odavno postalo omiljeno sredstvo Zapada.„Upravo mitskim ‘uspesima’ ukrajinskih neonacista oni nastoje da dokažu ‘efikasnost’ svojih krvavih investicija u nastavak sukoba“, poručio je Šojgu.

Šojgu je ranije izjavio da su procene generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je uporedio gubitke Rusije tokom specijalne vojne operacije sa gubicima SAD tokom 14 godina rata u Vijetnamu, izvučene iz rukava.

(Sputnjik)