PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović otkrio je da je nakon izbora u Srbiji već razgovarao sa nekoliko predstavnika Studentske liste u Narodnoj skupštini, a posebnu pažnju privlači izbor sagovornika koje je tom prilikom imenovao.

Foto: AP Photo/Harry Nakos + BBC Printskrin

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović otkrio je da je nakon izbora u Srbiji već razgovarao sa nekoliko predstavnika Studentske liste u Narodnoj skupštini, a posebnu pažnju privlači izbor sagovornika koje je tom prilikom imenovao.

Milatović je u razgovoru za N1 naveo da je bio u kontaktu sa Radomirom Saičićem, Dejanom Šoškićem i Ilijom Srdanovićem, a upravo je tokom kampanje u javnosti često bila naglašavana njihova veza sa Crnom Gorom, ali i ljudima bliskim Milu Đukanoviću.

- Ja sam se već čuo sa nekoliko predstavnika Studentske liste u parlamentu, i sa gospodinom Saičićem, i sa gospodinom Šoškićem, i sa gospodinom Srdanovićem... Čestitao sam im prirodno i od srca na velikoj izbornoj pobedi - rekao je Milatović.

Crnogorski predsednik ocenio je da je nova vlast u Srbiji dobila snažan legitimitet građana, podsetivši na svoju raniju izjavu da Podgorica želi da sa Beogradom izgradi odnose po uzoru na one koje imaju Češka i Slovačka.

(Politika onlajn)

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