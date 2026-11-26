DIREKTOR Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac izjavio je za RTS da predlog rezolucije o Vukovaru, o kojem danas glasa Evropski parlament, ne donosi ništa novo u odnosu na zahteve koji su Srbiji ranije upućivani u okviru evropskih izveštaja, ali da je sada sve podignuto na nivo rezolucije.

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Štrbac je posebno kritikovao to što, kako tvrdi, u dokumentu nisu adekvatno predstavljene srpske žrtve Vukovara.

Štrbac je ocenio da u rezoluciji nema novih zahteva koji Srbiji već nisu bili poznati iz ranijih izveštaja i dokumenata Evropske unije.

-Odmah da kažem, ono kako sam je ja iščitao, u njoj nema ništa novo što do sada nije u nekim drugim formatima isporučivano Srbiji. Do sada je to bilo kroz godišnje izveštaje o praćenju Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Jedino što su sada taj Vukovar digli na nivo rezolucije - rekao je Štrbac za RTS.

On je podsetio i na stavove hrvatskog evroparlamentarca Tonina Picule, jednog od inicijatora rezolucije, navodeći da su u Srbiji već upoznati sa njegovim političkim pozicijama.

„Prećutane su srpske žrtve“

Direktor Veritasa posebno je ukazao na to da su u dokumentu izostavljene brojne informacije o stradanju Srba u Vukovaru.

Štrbac je podsetio da su u početku postojala dva predloga, odnosno nacrta rezolucije, nakon čega je usledilo usaglašavanje teksta. Prema njegovim rečima, u konačnoj verziji pojedine formulacije su ublažene, ali suština dokumenta nije promenjena.

-U ovoj rezoluciji je prećutano mnogo toga. Prećutane su srpske žrtve. Imali smo najpre dva predloga rezolucije, odnosno dva nacrta, pa je došlo do usaglašavanja. Vi ste sada pročitali nešto iz ove usaglašene rezolucije - naveo je Štrbac.

On smatra da su naknadne izmene uglavnom kozmetičke prirode. Kako je objasnio, u konačnom tekstu proširen je deo koji se odnosi na žrtve i nestale, pa se više ne govori isključivo o hrvatskim žrtvama i njihovim porodicama.

U tekstu su pomenute i druge žrtve, kao i dolazak tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića u Ovčaru 2010. godine.

-To je sve kozmetika čista. Suština je u tome da su Hrvati iskoristili ovaj interregnum, odnosno period između odlaska jedne vlasti i dolaska druge, da po ko zna koji put ispostave Srbiji šta je čeka na putu ka Evropskoj uniji - rekao je Štrbac.

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„Srbija nema svoje predstavnike koji mogu da se suprotstave“

Štrbac je ocenio da će rezolucija biti usvojena, jer Srbija nije članica Evropske unije i nema poslanike u Evropskom parlamentu koji bi mogli da učestvuju u glasanju i osporavaju predloženi tekst.

Govoreći o političkim grupama koje su učestvovale u usaglašavanju dokumenta, naveo je da su, pored hrvatskih poslanika, u proces bili uključeni i predstavnici liberala.

Prema njegovim rečima, do usaglašavanja je došlo u utorak uveče, uz učešće nevladinih organizacija.

Danas nema nikakve dileme da će biti izglasana, jer nema ko više da im se suprotstavi. Srbija nije članica i nema svoje ljude koji mogu da dignu glas protiv - ocenio je Štrbac.

„Više od 100 Srba odvedeno i nikada se nisu vratili“

Štrbac je u razgovoru za RTS izneo i podatke o stradanju i nestanku Srba na području Vukovara, navodeći da se tim pitanjima bavi još od devedesetih godina, kada je i sam učestvovao u ratu.

Prema njegovim rečima, na području opštine Vukovar bilo je oko 500 srpskih poverenika, dok ih je u samom gradu bilo oko 350.

Posebno je ukazao na sudbinu više od 100 Srba koji su odvedeni pre dolaska Jugoslovenske narodne armije radi deblokade kasarni.

-Pre nego što je došla JNA da deblokira svoje kasarne, preko 100 Srba je odvedeno, koji se nikada nisu vratili sa tih nekakvih informativnih razgovora. Neke smo pronašli ovamo uz Dunav, po Vojvodini, neke još uvek tražimo. O tome ni reči - rekao je Štrbac.

On je poručio da se o tim slučajevima i sudbini nestalih Srba mora govoriti, ocenjujući da rezolucija o Vukovaru ne daje potpun prikaz stradanja tokom ratnih dešavanja.

(Alo)