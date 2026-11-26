Fudbaleri Bešiktaša, predvođeni srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem, preživeli su pravu dramu na putu ka gruzijskom Batumiju, gde ih večeras očekuje meč Lige Evrope protiv Hapoel Ber Ševe.

Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Zbog snažnog nevremena i nekoliko udara groma u klupski avion tokom leta iz Istanbula, letelica je bila primorana da prinudno sleti na aerodrom Rize u Turskoj, odakle je ekipa trenera Vinćenca Italijana put nastavila autobusom u dužini od oko 150 kilometara.

Iz turskog kluba su potvrdili da su svi putnici bezbedni, ali su istakli da je ovo bio najstresniji let u njihovim životima, dok je kruženje aviona iznad Crnog mora uživo pratilo oko 3.000 ljudi.

Zbog velikog kašnjenja otkazana je zakazana konferencija za medije, a Bešiktaš će ovaj meč, odlukom UEFA, odigrati na neutralnom terenu i bez podrške svojih navijača.

Uprkos iscrpljujućem putovanju, u taboru crno-belih vlada optimizam, a najveća uzdanica tima je Dušan Vlahović, koji u meč ulazi u sjajnoj formi sa pet postignutih golova na poslednje tri utakmice i željom da upiše prvenac u Ligi Evrope.



