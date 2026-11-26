DRAMA NA NEBU! Grom udario u avion sa fudbalerima Bešiktaša
Fudbaleri Bešiktaša, predvođeni srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem, preživeli su pravu dramu na putu ka gruzijskom Batumiju, gde ih večeras očekuje meč Lige Evrope protiv Hapoel Ber Ševe.
Zbog snažnog nevremena i nekoliko udara groma u klupski avion tokom leta iz Istanbula, letelica je bila primorana da prinudno sleti na aerodrom Rize u Turskoj, odakle je ekipa trenera Vinćenca Italijana put nastavila autobusom u dužini od oko 150 kilometara.
Iz turskog kluba su potvrdili da su svi putnici bezbedni, ali su istakli da je ovo bio najstresniji let u njihovim životima, dok je kruženje aviona iznad Crnog mora uživo pratilo oko 3.000 ljudi.
Zbog velikog kašnjenja otkazana je zakazana konferencija za medije, a Bešiktaš će ovaj meč, odlukom UEFA, odigrati na neutralnom terenu i bez podrške svojih navijača.
Uprkos iscrpljujućem putovanju, u taboru crno-belih vlada optimizam, a najveća uzdanica tima je Dušan Vlahović, koji u meč ulazi u sjajnoj formi sa pet postignutih golova na poslednje tri utakmice i željom da upiše prvenac u Ligi Evrope.
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