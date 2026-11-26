CRVENA zvezda je došla u Belgiju gde je u 4. kolu Lige konferencije očekuje duel sa Gentom.

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Pamte crveno-beli po lepom ovaj grad i ovog rivala. Pre šest godina odigrali su dve utakmice u Ligi Evrope. Na "Plenut Grup areni" bilo je 2:0 za srpski klub, dok je u Beogradu takođe trijumfovao tim iz Ljutice Bogdana - 2:1.

Nadaju se navijači da bi to moglo da se ponovi i ovog četvrtka. Ipak, dugo je prošlo od pomenutog duela, pa ne treba praviti veliku paralelu.

Trener Zvezde, Albert Rijera veruje u njegove izabranike i da će se iz Genta vratiti sa dobrim rezultatom.

- Znam ko će igrati sutra. Već smo pričali o planu igre. Igrači znaju šta da rade sa i bez lopte. Možete da budete sa mnom čitav trening, neću ništa pokazati. Očekujem smirenu utakmicu, da ćemo je kontrolisati. Naročito da ćemo kontrolisati tranzicije. Fudbal nije samo oko kontrolisanja, već i postizanju golova. Bez četiri smo igrača, ali imam rešenje kako da igramo i postignemo gol. Više me brine da ne primimo gol, nego da li ćemo ga postići - rekao je Rijera na konferenciji za medije.

Ipak, španski stručnjak ima određene probleme. Put Belgije zbog povreda nisu krenuli Derek Lukasen, Bamba Dijeng, Timi Maks Elšnik, dok Aleksnadar Katai odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona koji je dobio sa Inter Eskaldesom.

Oba tima u ovaj susret ulaze sa po četiri osvojena boda i jasno je da bi pobeda otvorila širom vrata osmine finala Lige konferencije.

Podsetimo, utakmica Gent - Crvena zvezda igra se ovog četvrtka od 21 sat.