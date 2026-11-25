REGION Zapadnog Balkana uspeo je da izbegne rasprostranjene i dugotrajne nestašice tokom ovogodišnjih globalnih poremećaja na tržištu nafte, a Srbija je imala važnu ulogu regionalnog centra za preradu nafte i snabdevanje naftnim derivatima, navodi se u Izveštaju o tržištu nafte za 2026. godinu koji je objavio Sekretarijat Energetske zajednice.

Foto: Ilya Pitalev/Sputnik/Profimedia

Tome su, kako se navodi, doprineli prilagođavanje tržišta, alternativni izvori snabdevanja i fleksibilna logistika koji su omogućili nesmetan nastavak snabdevanja.

Međutim, cene su ostale visoke, a lanci snabdevanja pokazali su se kao ranjivi, što naglašava potrebu za uspostavljanjem rezervi nafte usklađenih sa pravilima EU i izradom planova za vanredne situacije.

Iz Energetske zajednice navode da postoje dva faktora koja doprinose ovoj ranjivosti.

Prvo, tokom 2026. godine geopolitički i klimatski pritisci poklopili su se sa rastućom potražnjom za naftom u većem delu Energetske zajednice.

Najveći rast potražnje zabeležen je u Gruziji i u Crnoj Gori, dok je povećanje zabeleženo i u Albaniji i Srbiji. Među proizvodima sa najbržim rastom potražnje nalazi se i avionsko gorivo, usled širenja turističkog sektora.

Dizel, koji predstavlja osnovno gorivo za drumski saobraćaj, transport robe i poljoprivredu, dominira potrošnjom u većini ugovornih strana.

Drugo, većina ugovornih strana zavisi od zajedničke infrastrukture, pri čemu je Srbija imala ulogu regionalnog centra za preradu nafte i snabdevanje naftnim derivatima na Zapadnom Balkanu.

Kao što je pokazala 2026. godina, poremećaj na jednom tržištu brzo se prenosi na susedne zemlje, a u regionu u velikoj meri zavisi od uvoza i ima ograničene mogućnosti u pogledu izvora snabdevanja.

Zbog toga, kako kažu, usklađivanje sa propisima EU predstavlja osnovu za delovanje na nacionalnom nivou, ali i za regionalnu saradnju u vanrednim situacijama.

Izveštaj zaključuje da ugovorne strane moraju ubrzati aktivnosti na uspostavljanju dva ključna elementa koja su obavezna prema Ugovoru o Energetskoj zajednici: obavezne rezerve nafte i planiranje za vanredne situacije.

Rezerve nafte mogu imati ključnu stabilizacionu ulogu u energetskim sistemima regiona, ali je napredak u njihovom uspostavljanju i dalje neujednačen.

Srbija, Severna Makedonija i Crna Gora uspostavile su sistem obaveznih rezervi nafte na osnovu posebnih zakonskih propisa, ali nijedna od ovih zemalja još uvek ne raspolaže punim rezervama za 90 dana, kako je predviđeno Direktivom EU o zalihama nafte.

Severna Makedonija je ove godine usvojila akcioni plan kojim je predviđeno dostizanje punog nivoa rezervi do 2030. godine.

Moldavija je u junu usvojila novi zakon o obaveznim rezervama nafte, dok Ukrajina odgovarajući zakon ima još od 2023. godine. Međutim, nijedan od ova dva sistema još uvek nije operativan.

Izveštaj poziva na to da se zakonske obaveze pretoče u stvarne i upotrebljive rezerve, kroz obezbeđivanje finansiranja, fizičku nabavku naftnih derivata, dostupne skladišne kapacitete i jasno definisane procedure za stavljanje rezervi u promet.

Prilagođavanje tržišta ublažilo je posledice ovogodišnjih poremećaja, ali ono ne može da garantuje sigurnost snabdevanja u slučaju dugotrajne krize.

Crna Gora je u maju 2026. godine usvojila Plan za postupanje u slučaju poremećaja u snabdevanju naftnim derivatima, dok je Moldavija tokom poremećaja proglasila formalno stanje upozorenja i usvojila vanredne mere.

Izveštaj naglašava da su efikasni planovi za nepredviđene situacije i mehanizmi za reagovanje u vanrednim okolnostima i dalje od suštinskog značaja za sve zemlje regiona.

Izveštaj o tržištu nafte 2026. je prvi sveobuhvatni pregled u devet ugovornih strana Energetske zajednice, od Zapadnog Balkana do Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

Energetska zajednica je međunarodna organizacija osnovana 2005. godine sa ciljem da zemlje Jugoistočne Evrope i šireg regiona usklade svoje energetsko zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije, integrišu tržišta električne energije i gasa sa EU i unaprede energetsku bezbednost, konkurenciju i tranziciju ka čistoj energiji.

Ministarski savet Energetske zajednice je najviše političko i odlučujuće telo Energetske zajednice, koje čine ministri nadležni za energetiku država članica i predstavnici Evropske unije, a koje donosi ključne odluke, usvaja obavezujuće propise i utvrđuje strateški pravac razvoja i integracije energetskih tržišta.

(Tanjug)

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