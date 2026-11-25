ZIMA je vreme kada nema radova na njivama i kad mehanizacija miruje. Većina traktora u Srbiji stara je po dve i više decenija, a svaki poljoprivrednik će vam reći koliko je teško odvojiti novac za novu mehanizaciju ili priključne mašine koje su izuzetno skupe.

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Zato je neophodno voditi računa, posebno preko zime, kad mehanizacija miruje i obavezno je zaštiti od kiše, snega i vetra i ostalih vremenskih nepogoda.

Šupa jeftinija od popravki

Kada je u pitanju zaštita i čuvanje poljoprivredne mehanizacije tokom zime svaki savet dobro dođe. Kvarovi koji nastaju zbog neodgovornog ponašanja mogu predstavljati veći trošak nego što je izgradnja adekvatnog objekta kao što su garaže, šupe, hangari ili bar nadstrešnice kako se traktori sačuvali od direktnog uticaja snega i kiše.

Kako savetuju stručnjaci za mehanizaciju nakon završetka svih poslova na njivi treba otkloniti nedostatke koji su primećeni u toku rada i zameniti pohabane i istrošene delove. Potrebno je mašinu ili priključne mašine dobro oprati od prljavštine, nakupljene masti, ulja, zemlje i žetvenih ostataka.

Pri pranju i čišćenju, treba voditi računa da se ne probiju gumeni semerinzi oko osovina i da se vodom ne napune ležajevi. Posle detaljnog pranja, mašine osušiti kompresorima ili duvalicama za lišće. Treba biti oprezan jer nestručno rukovanje komprimovanim vazduhom može dovesti do oštećenja.

Detaljno čišćenje i otklanjanje svih prljavština neophodno je jer pojedini delovi od polimera i plastike postaju kruti i pucaju, boja vremenom bledi i menja svoju strukturu, dok gume brže propadaju ukoliko ostane nakupljena zemlja na njima preko zime. Posebno su osetljivi metalni delovi koji usled vode od kiše i snega u kombinaciji sa prljavštinom brže izazivaju koroziju.

Pre zimskog odmora neophodno je i dobro podmazivanje onih delova koji su za to predviđeni. Ukoliko nemate pri ruci mazalice može da vam posluži veći špric i deblja igla kako biste lakše došli do onih manje pristupačnih delova mehanizacije.

Čišćenje motora

Kada je u pitanju čišćenje motora, preporuka je da to uradi stručno lice, mada se većina starijih poljoprivrednika dobro izveštila i znaju kako da pravilno očiste motor. Pa ako nemate u blizini majstora može vam pomoći stariji komšija poljoprivrednik koji sigurno zna da dobro i pravilno očisti traktorski motor.

Osim detaljnog čišćenja samog motora treba očistiti i sistem za hlađenje, proveriti tačku mržnjenja rashladne tečnosti, pregledati u kakvom je stanju pumpa rashladne tečnosti i nabaviti novu ili remontovati postojeću pumpu ukoliko je to potrebno. Posebno obratite pažnju na gumene cevi i creva koje mogu ispucati od sunca i nakupljene prljavštine, te ih zamenite ukoliko je to potrebno.

Hidraulične tečnosti se dosipaju do zimskog maksimuma da bi se smanjila količina vazduha, a samim tim i kondenzacija vode usled promena temperature.

Rezervoar iz istih razloga treba da je pun, a treba namazati i gumu na poklopcu rezervoara ili je zameniti, ako je oštećena. Gume na traktorima i prikolicama treba da su temeljno oprane i napumpane na odgovarajući pritisak, a neophodno je proveriti i stanje ulja i filtera.

Na sličan način se održavaju i kombajni kod kojih posebno treba proveriti da se negde slučajno nije zadržalo seme ili slama. Nivo tečnosti u akumulatoru je takođe jedan od važnih faktora koji treba proveriti pre zimskog mirovanja mehanizacije kako na proleće ne biste imali problem sa paljenjem.

Stručnjaci za mehanizaciju preporučuju da nivo tečnosti u akumulatoru bude pet mm iznad ćelija, i na svakih pet do šest nedelja tečnost treba dopuniti. Plugovi i slične mašine koje su za vreme rada nezaštićene od korozije treba detaljno oprati, a zatim i namazati mašću radne delove kako bi se sprečila korozija tokom zimskog mirovanja a usled povećane vlažnosti, čak i ako ih čuvate u zatvorenom prostoru.

Temeljno očišćena i za zimu pripremljena mehanizacija i priključne mašine parkiraju se na suve daske ili palete. Lanci za pogon se mogu zaštiti specijalnim sprejevima ili ih jednostavno rastavite i potopite u ulje. Svi hidraulični klipovi treba da su uvučeni, kako ne bi zarđali. Ne zaboravite i prikolice koje je takođe potrebno dobro očistiti posebno između spojeva i stranica u koje se često zavuku žetveni ostaci. Jednom godišnje, najbolje pred zimu, treba skinuti točkove sa prikolice, pregledati da li ima oštećenja i podmazati ležajeve.

Saveti za rasipače đubriva

Stručnjaci upozoravaju da su na zimske uslove čuvanja mehanizacije posebno osetljivi rasipači mineralnih đubriva, jer brzo i lako podležu koroziji. Zato je neophodno dobro oprati i namazati sve delove koji nisu zaštićeni bojom. Ukoliko ima oštećenja boje takvo mesto treba očistiti, pa ponovo prebojiti.

Ne treba zaboraviti da moderne prskalice kad se operu i potpuno isprazne u svom sistemu creva mogu zadržati manju količinu tečnosti. Ukoliko se tečnost smrze led može potpuno oštetiti crevo. Zato se preporučuje da se posle pranja i ispiranja čistom vodom ili specijalnim sredstvima u rezervoar sipa koncentrat antifriza i pusti da cirkuliše po čitavom sistemu.

Na taj način će se umesto vode u crevima eventualno zadržati antifriz koji je najčešće otporan na mraz i temperaturu do – 25 stepeni.

(Agrobiznis magazin)