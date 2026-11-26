PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović poručio je Zagrebu, koji uslovljava Podgoricu na putu ka EU, da dozvoli da i Crna Gora ima pravo na isto što je imala i Hrvatska prilikom ulaska u EU.

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- Ni Hrvatska u tom trenutku nije imala u potpunosti rešene odnose sa Slovenijom. Ukoliko drugačije gledamo na stvari, hajde da onda to pitanje iznesemo pred međunarodni sud ili arbitražu - rekao je Milatović.

On je tako komentarisao uslovv Hrvatske da se, pre ulaska Crne Gore u EU, reši pitanje granice među dve zemlje, odnosno Prevlake.

- Insistiranje Hrvatske na rešavanju otvorenih pitanja sa Crnom Gorom u finišu crnogorskog integracionog procesa deluje kao ucena - dodao je i naveo da Crna Gora ima nacionalno dostojanstvo i da od nas ne očekuju ono na što ni sami nisu pristali kada su pristupali Evropskoj uniji.

Odgovarajući na pitanja hrvatskih novinara, po dolasku na Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji je sinoć održan u Briselu, Milatović je podsetio kako prilikom ulaska u EU "ni Hrvatska nije imala rešeno pitanje granice sa Slovenijom pa je ipak postala članica".

- Zbog čega je trenutno toliko insistiranje na određenim stvarima? To pomalo deluje kao ucena. Nemojte od Crne Gore da očekujete nešto na što ni sami niste pristali kada ste ulazili u EU. Hrvatska ima svoje nacionalno dostojanstvo, ali ga ima i Crna Gora. Crna Gora od Hrvatske ne traži ništa više od onoga što je ta zemlja tražila od Slovenije kada je ulazila u Evropsku uniju - ponovio je Milatović.

Istakao je da je crnogorska strana već pokazala konstruktivan pristup kada je reč o rešavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom.

- Od osam hrvatskih zahteva, Vlada Crne Gore je već rešila dva. Mislim da smo na taj način pokazali da iz ovoga želimo da izađemo na dobar način. Ne može se ni sve rešiti odmah. Za neke stvari je potrebno vreme - kazao je Milatović, a prenose crnogorski mediji.

On je istakao i da Crna Gora apsolutno podržava stav Badinterove komisije i da ga se pridržava.

- Pravno-politički stav je bio da administrativne granice u okviru biše Jugoslavije treba da ostanu državne granice. Puna podrška. Ali to ne znači da je demarkacija određenih linija i na kopnu i na moru rešena na taj način. Jer da je rešena, Hrvatska bi danas imala u potpunosti rešeno razgraničenje sa svim bivšim jugoslovenskim republikama - rekao je on.

Hrvatsku stranu je pozvao i da, kako je rekao, dozvoli da Crna Gora ima pravo na svoje argumente i da pitanje razgraničenja na kopnu i moru posmatra celovito.

- To ne znači da bilo kome u Crnoj Gori pada na pamet da uzme bilo šta što je hrvatsko. Ali dajte da tome priđemo zajednički i konstruktivno i da istovremeno rešimo pitanje granice i na kopnu i na moru. To je upravo način na koji će ovom pitanju prići crnogorska Vlada - zaključio je.

Podsetimo, Hrvatska je postavila osam uslova Crnoj Gori, a Podgorica je, za sada, ispunila dva.

Odlukom Vlade Crne Gore u Morinju je ostala spomen ploča koja je nezakonito postavljena i na kojoj je napisana laž.

Na spomen-ploči u Morinju, na mestu gde je devedesetih bio sabirni centar JNA i gde niko nije ubijen, piše: "Tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovde je bio logor, takozvani Centar Morinj (3. 10. 1991 – 18. 8. 1992) za zatočene hrvatske civile i branioce. Sećamo se ratnih zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su preživeli zatočenici. Da se nikada ne ponovi".

Ovde često cveće polažu ministri iz Hrvatske, kao i funkcioneri EU iako niko nije ubijen. Takođe, promenjeno je ime bazena u Kotoru koji se zvao Zoran Džimi Gopčević po vaterpolisti Crne Gore i čuvaru u Morinju.

Među zahtevima Zagreba je i pitanje granice, odnosno Prevlake, vlasništvo nad brodom "Jadran", odšteta za Hrvate, pitanje nestalih, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica.

(RT Balkan)

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